Chemnitz. Nach einem Terroreinsatz der Polizei in Chemnitz ermittelt die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie habe inzwischen die Pressearbeit übernommen, teilte ein Sprecher des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA) am Montagabend in Dresden mit.

Wegen Terroralarms war es zuvor laut "Bild" und "Freier Presse" gegen Abend in der Augustusburger Straße im Stadtteil Gablenz zu einem Einsatz gekommen. Polizisten mit Atemschutzmasken und Maschinenpistolen hätten ein Wohnhaus gestürmt. Ein weiterer Einsatz im Chemnitzer Wohngebiet Fritz Heckert soll sich angeschlossen haben. Ein LKA-Sprecher wollte die Angaben nicht bestätigen.