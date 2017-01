Bischkek. Der Absturz eines türkischen Fracht-Jumbos in Kirgistan in Zentralasien hat mindestens 36 Menschen das Leben gekostet. Die Boeing 747 krachte am Montag bei einem missglückten Anflug auf den Flughafen der Hauptstadt Bischkek in ein Wohnviertel und zerstörte zahlreiche Häuser.

Viele Kinder unter Opfern

"Nach vorläufigen Angaben könnte es ein Pilotenfehler gewesen sein, aber die Untersuchungen dauern noch an", sagte Vizeregierungschef Muchammetkaly Abulgasijew der russischen Agentur Tass. Die türkische Frachtfluglinie ACT als Eigner der Maschine schloss einen technischen Defekt oder Probleme mit der Ladung nach ersten Erkenntnissen aus, hieß es in einer Mitteilung.Die Boeing mit der Kennung TC-MCL war in Hongkong gestartet und sollte nach einer Zwischenlandung in Bischkek weiter nach Istanbul fliegen. Die Maschine zerbarst beim Aufprall in mehrere Teile und ging in Flammen auf. Cockpit und Heck lagen verstreut zwischen zerstörten Häusern anderthalb Kilometer hinter der Landebahn. Aus den Trümmern wurden nach aktualisierten kirgisischen Angaben mindestens 32 Menschen am Boden tot geborgen, dazu zählten 13 Kinder. Auch die vier Besatzungsmitglieder starben. An Bord waren neben Pilot und Copilot auch ein Techniker und ein Frachtexperte. Mehr als zehn Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser. Über Nacht wurden die Sucharbeiten eingestellt. Es sei aber unwahrscheinlich, dass noch Tote gefunden würden, sagte ein Vertreter des Zivilschutzes der Agentur Interfax.Die Gesellschaft ACT firmiert auch unter dem Namen myCargo. Sie sei fast vollständig im Besitz einer chinesischen Gruppe und eines türkischen Teilhabers. Die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines teilte mit, ihr gehörten weder Flugzeug noch Besatzung. Allerdings gingen die kirgisischen Behörden davon aus, dass die Maschine im Auftrag von Turkish Airlines flog. Die Maschine hatte Verbrauchsgüter an Bord, wie ein Vertreter des Rettungsstabs sagte. Die Polizei ging auch gegen Plünderer vor, die Handys und Elektrogeräte aus der Fracht gestohlen hatten. Ein Flugschreiber der Boeing wurde nachmittags gefunden.