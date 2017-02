Ein ungewöhnliches Kapitel spanischer Justizgeschichte hat ein vorläufiges Ende gefunden. Bei Infantin Cristina mischt sich Freude über ihren Freispruch mit Sorge um ihren zu Haft verdonnerten Mann. Eine Frage bleibt: Kann das Urteil den Bruch mit Felipe kitten?

Adel vor Gericht

Villa für Prozess verkauft

Madrid/Palma. Für das spanische Königshaus gehen sechseinhalb schwierige Jahre zu Ende. Jahre, die dem Ansehen der Bourbonen massiv geschadet haben - so sehr, dass das Verhältnis von König Felipe VI. zu seiner Schwester, der Infantin Cristina, Beobachtern zufolge mittlerweile eisige Temperaturen erreicht hat. Auch Vater Juan Carlos - der 2014 vermutlich auch im Zuge von Cristinas Finanzaffäre sowie seiner eigenen Eskapaden abgedankt hatte - pflegt kaum noch Kontakt zu der 51-Jährigen. "Die einzige dünne Verbindung, die Cristina noch zum Zarzuela-Palast hat, sind ihre Mutter Doña Sofía und ihre ältere Schwester Elena", beschrieb die Zeitung "El País" den Familienzwist.Jetzt ist Cristina von dem Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung freigesprochen worden. Ihr Ehemann aber, der frühere Handballprofi Iñaki Urdangarin, ist wegen millionenschwerer Veruntreuung von Steuergeldern, Betrugs und weiterer Vergehen zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der 49-Jährige und sein Partner Diego Torres waren die Hauptangeklagten in dem Verfahren auf Mallorca.Ein Blick zurück, März 2016: Cristina, die Nummer sechs in der Thronfolge, sitzt an einem schlichten Holztisch und muss dem Tribunal in Palma Rede und Antwort stehen. So eine Szene hatte es in Spanien noch nicht gegeben, nie zuvor stand eine direkte Angehörige der Royals als Angeklagte vor Gericht. Und die Vernehmung wurde zudem noch live im Fernsehen übertragen - eine Schmach für die Infantin, die dennoch tapfer ihre Unschuld beteuerte und erklärte, sie habe ihrem Mann in finanziellen Dingen voll vertraut. Die Gazetten sprachen vom "Prozess des Jahres" und jubelten, die spanische Justiz habe endlich bewiesen, "dass sie unabhängig ist und Einmischungen politischer und institutioneller Mächte nicht zulässt". Dennoch galt es bereits vor der Urteilsverkündung als relativ sicher, dass zumindest Cristina glimpflich davonkommen würde, hatte doch selbst die Staatsanwaltschaft für sie auf Freispruch plädiert. Aber ein letzter Zweifel blieb, denn die Nebenklage beharrte auf ihrer Forderung, die Angeklagte acht Jahre hinter Gitter zu bringen. Und auch in Spanien fragte sich das Volk: Ist es wirklich möglich, dass Cristina nichts von den dubiosen Machenschaften wusste, obwohl sie selbst mit in der Geschäftsführung saß?Für Urdangarin sah es hingegen von Anfang an düster aus. Für ihn hatte die Staatsanwaltschaft fast 20 Jahre Gefängnis verlangt - da wirkt das Urteil von sechs Jahren und drei Monaten geradezu milde. Ob und wann er in Haft muss oder ob er eine mögliche Berufung abwarten darf, war zunächst unklar.Cristina, die seit 1997 mit dem smarten Ex-Sportler verheiratet ist und vier Kinder mit ihm hat, scheint jedenfalls weiter von seiner Unschuld überzeugt, wie sie über ihren Anwalt verlauten ließ. Schon seit Jahren lebt die Familie in Genf, wo sie auch das Urteil abwartete. 2015 musste Cristina im Rahmen des Verfahrens ihre 1000-Quadratmeter-Villa in Barcelona verkaufen, um das Geld für mögliche Schadenersatzansprüche zu hinterlegen.