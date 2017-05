Während Portugal über Salvador Sobral jubelt, kassiert Deutschland schon wieder eine Pleite: Levina landet beim Eurovision-Song-Contest auf dem vorletzten Platz – und kämpft mit den Tränen. Woran hat es dieses Mal gelegen?

Lediglich 6 Punkte

Ein Bulgare aus Moskau

Die besten und die erfolglosesten Deutschen beim Eurovision-Song-Contest In der Grand-Prix-Geschichte, die 1956 in der Schweiz begann, ist Deutschland ein Dauergast. Nur 1996 war kein deutscher Interpret dabei. In den 60 Jahren gab es zwei Siege sowie etliche Platzierungen auf dem Treppchen für Deutschland – allerdings auch einige letzte Plätze.

Die Gewinner

1982, Harrogate: Nicole holt den ersten deutschen Grand-Prix-Sieg mit dem Ralph-Siegel-Lied "Ein bißchen Frieden".



2010, Oslo: Lena bekommt mit "Satellite" die meisten Punkte.

Zweite Plätze

1980, Den Haag: Katja Ebstein mit "Theater"



1981, Dublin: Lena Valaitis mit "Johnny Blue"



1985, Göteborg: Wind mit "Für alle"



1987, Brüssel: Wind mit "Laß die Sonne in Dein Herz"

Dritte Plätze

1970, Amsterdam: Katja Ebstein mit "Wunder gibt es immer wieder"



1971, Dublin: Katja Ebstein mit "Diese Welt"



1972, Edinburgh: Mary Roos mit "Nur die Liebe läßt uns leben"



1994, Dublin: MeKaDo mit "Wir geben 'ne Party"



1999, Jerusalem: Sürpriz mit "Reise nach Jerusalem - Küdüs'e seyahat"

Die Erfolglosesten

2005, Kiew: Gracia holt mit "Run & Hide" 4 Punkte.



1974, Brighton: Cindy & Bert schaffen mit "Die Sommermelodie" 3 Punkte.



1995, Dublin: Stone & Stone bekommen mit "Verliebt in Dich" 1 Punkt.



1964, Kopenhagen: Nora Nova bleibt mit "Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne" bei 0 Punkten.



1965, Neapel: Ulla Wiesner erhält mit "Paradies, wo bist du?" 0 Punkte.



2015, Wien: Ann Sophie landet mit "Black Smoke" mit 0 Punkten auf dem letzten Platz.



2016, Stockholm: Jamie-Lee landet mit "Ghost" und 11 Punkten ganz hinten.



2017, Kiew: Levina kommt mit "Perfect Life" nur auf 6 Punkte - vorletzter Platz.





Salvador Sobral zeigt nicht die großen Emotionen. Eher ungläubig blickt der Portugiese in die Kamera. Dass er gerade einen der wichtigsten Musik-Wettbewerbe von Europa gewonnen hat, ist ihm nicht anzusehen. Ruhig und gelassen geht der introvertierte Sieger des Eurovision-Song-Contest (ESC) in Kiew auf die Bühne. "Musik ist kein Feuerwerk. Musik ist Gefühl", sagt der 27-Jährige, als er die Trophäe, ein gläsernes Mikrofon, überreicht bekommt. Musik sei keine austauschbare Ware. Wie so vieles, das an diesem Abend gezeigt wurde.Mit großem Abstand lässt Sobral mit dem melancholischen, in seiner Muttersprache gesungenen, jazzigen Liebeslied "Amar pelos dois" die kunterbunte ESC-Konkurrenz hinter sich. 758 Punkte holt er. Es ist der erste Sieg in der 53-jährigen ESC-Historie des Landes. Noch nie hat es Portugal unter die Top Five geschafft.Auch Deutschland setzt auf einen kühlen, reduzierten Auftritt. Levina ("Perfect Life") verzichtet auf das große Tamtam - und geht unter. Der britische "Guardian" nennt das Lied "süß, aber leicht zu vergessen". Die Wahl-Berlinerin landet mit 6 Punkten auf dem vorletzten Platz unter 26 Kandidaten. Der Auftritt war fehlerfrei, jeder Schritt schien zu sitzen, jeder Ton auch. Ein Moderator nannte die 26-Jährige die "perfekte Deutsche". ARD-Kommentator Peter Urban betonte immer wieder: "Wir haben nichts falsch gemacht."Anders als Ann Sophie 2015 in Wien und Jamie-Lee 2016 in Stockholm bleibt immerhin der allerletzte Platz erspart. Levina landet noch vor der faden Surfer-Nummer aus Spanien. 3 Jury-Punkte gibt es aus Irland, von den Zuschauern noch einmal so viele. Levina kommen während der Abstimmung die Tränen. Erst nach dem Irland-Voting hat sie das 0-Punkte-Tal verlassen. Der Druck fällt. Sie lächelt wieder.Woran es gelegen hat? "Ich weiß es leider nicht", sagt Levina. Sie war mit ihrem Auftritt selbst sehr zufrieden. Nun dürfte die altbekannte Diskussion wieder aufflammen: Was macht Deutschland bloß falsch? Warum mag keiner da draußen unsere Musik? Moderatorin Barbara Schöneberger bringt es trotzig auf den Punkt: "Ich weiß auch nicht, was wir noch machen sollen. Costa Cordalis schicken?"In Kiew selbst läuft - bis auf die Sekundeneinlage eines Flitzers - fast alles nach ESC-Routine. Der große Skandal ist bereits Wochen vor der Glitzerveranstaltung ausgetragen worden - Russland ist nach einem diplomatischen Streit um das ukrainische Einreiseverbot für die russische Teilnehmerin ausgestiegen.Dass dann Moskau aber mit einer Art Trojanischem Pferd trotzdem irgendwie teilnimmt, nehmen die Zuschauer nur am Rande wahr. Der Bulgare Kristian Kostov ist eigentlich Moskauer. Ob jugendliche Albernheit oder aus Solidarität zu der gesperrten russischen Künstlerin Julia Samoilowa: Der 17-Jährige kündigt einem russischem Fernsehteam an: "Im Falle eines Sieges zertrümmere ich euch die gläserne Siegestrophäe!" Erst Stunden später zieht er die Ankündigung als "Witz" zurück. Bulgarien - mit Italien und Portugal einer der Favoriten - wird am Ende Zweiter vor Moldawien.Alles in allem fällt auf: Die Kandidaten sind sehr jung. Das Extravagante fehlt in Kiew im Finale vollkommen. Übrig bleiben: Drama in weißen, brautähnlichen Kleidchen, lange Frauenbeine und strenge Choreographien aus dem Mittelmeerraum. In dieser glatten Bonbonwelt sticht der Portugiese Sobral eindeutig hervor. Er lebt seine Lieder selbst bis in die Fingerspitzen. "Ich habe nie ein Lied geschrieben, um im Radio gespielt zu werden", sagt Sobral nach seinem Sieg.