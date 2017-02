Berlin/München. Knapp drei Monate lang blieb Berlins Eisbärenbaby namenlos. 10.000 Vorschläge aus aller Welt gingen ein. Eine siebenköpfige Jury um Tierpark-Direktor Andreas Knieriem einigte sich am Dienstag auf Fritz, teilte der Tierpark über Twitter mit. Es sei ein typisch deutscher Name, der zu Berlin passe und Assoziationen zum Standort Friedrichsfelde wecke, hieß es.

"Ich bin sehr glücklich mit dem Namen, er ist kurz und knackig, so dass auch Besucher aus dem Ausland ihn sich gut merken können", sagte Knieriem. Wichtig war dem Tierpark, dass der Name auch zu einem ausgewachsenen Eisbären passt. Eisbärin Tonja hatte am 3. November 2016 Zwillinge zur Welt gebracht, ein Baby starb. Besucher sollen den kleinen Fritz erstmals im Frühjahr auf der Eisbärenanlage zu sehen bekommen. Derweil steht mehr als zwei Monate nach der Geburt das Geschlecht des Eisbären-Babys im Tierpark Hellabrunn in München fest: Es ist ein Mädchen. Einen Namen hat die kleine Bärin noch nicht.