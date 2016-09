Aktion von Save the Children in Madrid

Madrid. "Ich habe überlebt, 423 andere Kinder nicht", steht auf dem Plakat des achtjährigen Flüchtlingskinds Said aus Syrien. Mit einem roten Luftballon für jedes Opfer hat Save the Children in Madrid der mindestens 423 Kinder gedacht, die auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Gewalt im vorigen Jahr im Mittelmeer ertrunken sind.