Wenn die Hochzeitstorte angeschnitten wird, geht oft ein Raunen durch den Raum. Viele Brautpaare suchen mittlerweile aber nach Alternativen zum Dessert-Klassiker. Und davon gibt es viele.

„Die kann man individuell gestalten“, sagt Katrin Knopp, Bäckerin bei der Confiserie Reichert in Berlin. Außerdem könne man die kleinen quadratischen Törtchen stapeln, beispielsweise zu Herzen oder zu einem Nachbau der Chinesischen Mauer - für den Fall, dass sich das Paar in China kennengelernt hat.Sie entsprechen ebenfalls dem Trend „bunt und handlich“, sagt Knopp. Auf Etageren lassen sich die winzigen Küchlein schön anrichten. Manch ein Brautpaar wünscht sich sogar regelrechte Cupcake-Bars mit Bedienung auf der Feier.(„Nackter Kuchen“): Er ist derzeit sehr gefragt bei Brautpaaren. Bei der Trendtorte fehlen Marzipandecke und Zuckerguss, sie sieht schlicht und schick aus. Laut Knopp lässt aber ihr Geschmack zu wünschen übrig. Denn damit die Torte mit den meist hohen Stockwerken nicht zerfließt, muss mit viel Sahnesteif und Gelatine gearbeitet werden. Das Ergebnis sei «sehr schwer und sehr fest».Es muss nicht immer etwas Gebackenes sein. Oft wird die Hochzeitstorte zu Mitternacht angeschnitten - nach einem Tag, an dem alle Gäste ohnehin schon sehr viel gegessen haben. Obstsalat ist da eine leichte Alternative. Mit einem Schokobrunnen kombiniert machen die Früchte auch wahre Fans des Süßen glücklich.Sie können mit darauf gedruckten Fotos individualisiert und als hübsches Gastgeschenk verteilt werden.Sie sind wirklich originell, so Knopp. Sie bestehen beispielsweise aus Brotteig und sind mit Kräuter-Frischkäse gefüllt.