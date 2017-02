Berlin/München.Warnstreiks des Bodenpersonals an Flughäfen haben am Mittwochmorgen vor allem Passagiere in Berlin empfindlich getroffen. Am Airport Tegel fielen nach Angaben des Betreibers 112 und in Schönefeld 22 Flüge aus. Damit hatte der Ausstand Folgen für fast alle frühen Verbindungen. Auch in Stuttgart gab es Ausfälle und Verspätungen, während der Verkehr in Hamburg durch den Einsatz von Leiharbeitern relativ problemlos lief.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Bodenservice-Beschäftigten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Rund 550 Mitarbeiter hätten sich an den beiden Hauptstadt-Flughäfen am Warnstreik beteiligt, 100 weitere in Hamburg. Die Warnstreiks haben am Mittwoch auch Passagiere am Münchener Airport getroffen. Von 53 geplanten Verbindungen zwischen München und Berlin-Tegel seien 17 gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher. Die Passagiere wurden vorab informiert, daher seien viele erst gar nicht zum Flughafen gekommen. In Bayern gab es keinen Warnstreikaufruf, da die Tarifabschlüsse noch für mehrere Jahre gültig seien.