Bonn. Gmail-Nutzer sollten derzeit auf besonders gut gemachte Phishing-Mails vorbereitet sein: Die gefälschten Nachrichten kommen von Kontakten, deren Konten die Hacker bereits gekapert haben.

In die Mail eingebettet ist eine Grafik, die ein angehängtes PDF oder eine angehängte Bilddatei symbolisieren soll und wie ein echtes Google-Icon aussieht. In Wirklichkeit handelt es sich bei der Grafik aber nur um einen Screenshot eines Gmail-Anhangs, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Hinter der Grafik ist ein Link hinterlegt: Nach einem Klick darauf öffnet sich eine gefälschte Google-Seite, die behauptet, dass man ausgeloggt wurde. Gleichzeitig erscheint eine täuschend echte Eingabemaske zum erneuten Google-Log-in. Wer sich hier einloggt, liefert den Betrügern sein Konto und seine Daten aus