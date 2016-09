Bernried. Das Judasohr ist der "Pilz des Jahres 2017". Der Speisepilz sei leicht erkennbar, weit verbreitet - und dennoch wenig bekannt. Das teilte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie am Dienstag in Bernried am Starnberger See mit. Pilzsucher sammeln in der herbstlichen Saison meist Steinpilze, Pfifferlinge und Maronenröhrlinge. Das Judasohr (Auricularia auricula-judae) landet kaum in ihren Körben. Dabei sei er auch für Laien leicht zu identifizieren und komme als "Chinesische Morchel" oder Mu-Erh in China und hiesigen Asia-Restaurants oft auf den Teller.