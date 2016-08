Wenn Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste mit Blaulicht unterwegs sind, fällt es anderen Fahrern nicht immer leicht, ihnen Platz zu machen. Einfacher geht es, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer an einige Regeln halten: Je nach Verkehrslage und örtlichen Verhältnissen sollte man am besten ganz rechts heranfahren und dort stoppen oder langsam weiterfahren, rät der ADAC. Im Stadtverkehr kann es unter Umständen auch sinnvoll sein, nach links auf eine Abbiegespur auszuweichen oder durch das Einfahren in eine Kreuzung Platz zu machen - das gilt selbst bei einer roten Ampel.

Wer geblitzt wird, müsse wegen eines solchen Rotlichtverstoßes kein Bußgeld befürchten, erläutern die Experten. Denn weil auch das jeweilige Einsatzfahrzeug geblitzt wird, sei der Grund für das Einfahren in die Kreuzung gut dokumentiert.Auf mehrspurigen Straßen sollte sofort eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge gebildet werden, wenn es zu einem Unfall kommt. Wer den Einsatz von Rettungsfahrzeugen behindert, dem drohen 20 Euro Verwarnungsgeld.