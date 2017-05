Manchmal reicht schon ein Blick in Kühlschrank und Küchenregale, um die richtige Pflege für die Haut zu finden: Denn Bier, Ei, Honig und Co. können gegen raue Haut, stumpfe Haare oder Sonnenbrand helfen.

Olivenöl für das Salatdressing, das kennt jeder. Aber als Pflege für die Füße? «Wer Öl zu gleichen Teilen mit Weinessig und pro Esslöffel der Mischung einem Viertel Teelöffel Zimt mischt, der kann Fußschweiß vorbeugen und bekommt geschmeidige Haut - allerdings sparsam auftragen, sonst schmiert's», sagt Brigitte Neumann dazu. Die Diplom-Ökotrophologin schwört auf Kosmetik aus Garten und Küchenschrank. Dort finden sich bestimmt ein paar Zutaten für eine Haarkur, eine Gesichtscreme oder eine erfrischende Maske.Naturöle wie Weizenkeim-, Mandel oder Arganöl sind derzeit angesagt. «Sie lassen sich super mit ätherischen Ölen wie Lavendel-, und Rosmarinöl mischen und finden Verwendung gegen Schwangerschaftsstreifen als Körperöl. Gerade schwangere Frauen wollen ganz genau wissen, was sie auf ihre Haut auftragen», sagt Sarah Schretzmair, Beauty-Expertin beim Deutschen Wellness Verband.Hier gehört Eigelb zu den Klassikern. Doch auch aufgeschlagenes Eiweiß sorgt gut einmassiert und ausgespült für gesund schimmerndes Haar. Bier wiederum gibt feinem Haar mehr Festigkeit. «Eine Maske aus Avocado, einem Spritzer Zitronensaft und Jojobaöl nährt trockenes Haar. Durch die Zitrone schließt sich die Schuppenschicht und das Haar glänzt», sagt Schretzmair. Wer seinem Haar etwas Gutes tun möchte, kann eine Kur aus zwei Eigelben, einer halben Tasse Bier und einem Spritzer Zitronensaft versuchen. Da diese Kur mindestens eine halbe Stunde einziehen sollte, lässt sich das restliche Bier für die innere Anwendung verwenden.Sarah Schretzmair empfiehlt ein Enzympeeling aus Papayakernen, die im Mixer püriert werden.Ringelblumen sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch eine gute Grundzutat für Cremes. «Dazu am besten frisches Schweineschmalz vom Biometzger des Vertrauens nehmen. Schweineschmalz verwöhnt Haut genauso wie Olivenöl - auch, weil ein hoher Anteil der hautliebenden Ölsäure drin ist», sagt Brigitte Neumann. Ein paar Tropfen Orangenöl sorgen für einen frischen Sommerduft. Gegen unreine Haut hilft es, Zitronen- oder Limettensaft dünn aufzutragen, über Nacht wirken zu lassen und dann gut abzuspülen.Zu den gängigsten Lebensmitteln in puncto Schönheit gehören Eier. Lecithin und B-Vitamine bringen Glanz ins Haar, erklärt Neumann. Karotinoide und Antioxidantien schützen die Haut vor Alterung, machen sie geschmeidig und können sie glätten, fügt Wolfgang Klee vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen hinzu. Bier beinhaltet laut Neumann ebenfalls B-Vitamine, die Haare zum Glänzen bringen und stärken. Ölsäure und Fettsäuren im Olivenöl nähren die Haut. Die Stärke des Olivenöls ist seine antioxidative Wirkung durch sogenannte Polyphenole, die die Hautzellen vor Alterung schützen, erklärt Klee.Die Milchsäure im Quark wirkt unter anderem antiviral, antimykotisch, kühlt und fördert die Regeneration, zählt Neumann auf. «Honig erlebt gerade ein Comeback. Er findet sich in vielen Kosmetika, macht die Haut geschmeidig und kann raue Stellen glätten», sagt Klee. Gurkensaft sei ein hervorragendes Gesichtswasser und wirke entzündungshemmend.«Naturstoffe können Allergien hervorrufen», warnt Klee. So kann es etwa bei Kamille, Eiweiß oder Milch allergische Reaktionen geben. Zudem fehlen selbst gemachter Kosmetik gegenüber Produkten aus dem Drogeriemarkt Konservierungsstoffe, die für die Haltbarkeit sorgen. Daher Küchenkosmetik am besten immer frisch anrühren. (tmn)