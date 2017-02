Berlin. Zweisamkeit steht am Valentinstag bei vielen auf dem Programm. Das hat schon zu einigen skurrilen Aktionen geführt. Ein Beispiel: Statt einer Briefmarke konnten verliebte Niederländer 2015 ihre Grußkarten mit einem Kuss frankieren. Der Post reichte ein Lippenstiftabdruck auf dem Briefmarkenfeld. Die Karten mussten aber unbedingt am 13. Februar verschickt werden, so dass sie am Valentinstag, dem 14. Februar, beim Adressaten ankamen. Solche verrückten Ideen gab es aber noch mehr.

Pinke Sachbeschädigung: Ein 27-Jähriger war wohl mächtig verliebt, als er 2008 eine zwölf Meter große Liebesbotschaft in Rosarot auf eine Straße in Koblenz sprühte. Wie der Gruß bei der Frau seines Herzens ankam, ist zwar nicht bekannt. Ganz unromantisch allerdings kassierte der Sprayer eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Bussi-Tickets: Freie Fahrt gab es am Valentinstag 2016 in den Minibussen der lettischen Hauptstadt Riga, wenn sich Verliebte vor den Augen des Fahrers einen Kuss gaben. Dass der Nulltarif nur für heterosexuelle Paare galt, stieß beim Verband der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) auf Kritik.

Vom Titel herab: Ein Heiratsantrag beim Romantik-Dinner - das kann jeder, dachte sich James Greig. 2016 hielt der Brite auf dem Titelblatt des "Observer"-Magazins kniend im Anzug einen Verlobungsring in die Kamera. "Willst du mich heiraten, Katie?", stand groß daneben. Dem "Observer" zufolge war es das erste Mal, dass eine Zeitung ihr Cover für einen Heiratsantrag zur Verfügung stellt. Katie sagte "ja".

Zwei für eins: Charles Gounods Oper "Romeo und Julia" ist prädestiniert dafür: Das Staatstheater Schwerin schenkte Paaren, die am Valentinstag 2010 die Nachmittagsvorstellung besuchten, die zweite Karte.

Glück in der Liebe: Weil er seiner Frau eine Valentinstagskarte gekauft hatte, reichte im Jahr 1998 das Geld eines 47-jährigen Briten nicht für den wöchentlichen Lottoschein. Als am Abend die gewöhnlich getippten Zahlen - 8, 13, 14, 17, 20 und 28 - gezogen wurden, jubelte die Familie über einen Millionengewinn. Doch dann musste der Vater gestehen, daß er ausgerechnet diesmal den Einsatz nicht zahlte.

Riesenschmatz: Den Weltrekord im Massen-Küssen stellten 39.879 Menschen 2009 im Zentrum von Mexiko-Stadt auf. Die Zahl ist ungerade, weil sich auch mehr als zwei Leute gleichzeitig küssen durften. Unterstützt wurden sie von Liebesliedern des Mexikaners Vicente Fernández.

Nach der Liebe: Einem britischen Radio-Sender aus Manchester war im Jahr 2000 der Liebestrend zum Valentinstag zuwider - er verloste kurzerhand eine Scheidung. Das Gewinnerpaar gewann außerdem einen Erholungsurlaub in der Karibik - natürlich getrennt.

Kein Tag wie jeder andere Wie der Valentinstag genau entstand, ist nicht ganz klar. Manche meinen, er sei nach einem Bischof benannt: Valentin von Terni, wobei Terni auch als eine Stadt in Italien bekannt ist. Ob der Valentinstag aber wirklich daher stammt, bleibt offen. Fest steht aber: Schon vor Hunderten von Jahren schenkten sich Menschen an diesem Tag etwas, nämlich Blumen. (dpa)

Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch: Dahinter stecken Dopamin und das "Verliebtheitshormon" Phenylethylamin. Es löst erotisches Interesse aus. Dopamin sorgt zusätzlich dafür, dass sich Menschen Fremden gegenüber mehr öffnen als sonst.

Sehnsucht: Das "Glückshormon" Serotonin, das Menschen gelöster und ausgeglichener macht, hilft auch gegen Depressionen. Bei Verliebten hat es dagegen eine paradoxe Wirkung: Der Spiegel sinkt ab. Es ist der gleiche Effekt, der bei Drogensüchtigen zu beobachten ist. Forscher erklären das damit, dass ein verliebter Mensch den rationalen Blick verliert, sich auf den Partner fixiert - und Entzugserscheinungen bekommt, wenn der oder die Liebste auch nur kurze Zeit fehlt. Doch die Zeit der gleichsam blinden Verliebtheit ist endlich - auch Hormone werden nicht auf ewig in hoher Dosis produziert.

Bindung: Wissenschaftler wiesen bei nordamerikanischen Präriewühlmäusen nach, dass sie das Hormon Oxytocin regelmäßig ausschütten - und ein Leben lang zusammenbleiben. Nordamerikanische Bergwühlmäuse machen das nicht - und wechseln ihre Partner. Beim Menschen wurde das Hormon als Auslöser von Wehen bekannt. Darüber hinaus fördert es die Bindung zwischen Mutter und Kind sowie auch zwischen Partnern. Als "Vertrauenshormon" kann es soziale Beziehungen stärken. Oxytocin hat aber auch eine negative Seite: Es kann bewirken, dass Menschen andere ausgrenzen, die ihnen weniger vertraut sind als die eigene soziale Gruppe.

Küssen: Die Lust darauf entsteht auch durch das Zusammenspiel einer Vielzahl von Hormonen - und hat neben dem Wohlfühleffekt offenbar auch Vorteile für die Gesundheit. Die Pulsfrequenz steigt, der Stoffwechsel verbessert sich. Vielküsser könnten dadurch weniger anfällig für Bluthochdruck und Depressionen sein. Der ausgetauschte Speichel soll gut für das Immunsystem und die Zähne sein, weil antimikrobielle Enzyme Karies und Parodontose vorbeugen. Um tiefe Falten brauchen sich eifrige Küsser weniger Sorgen zu machen. Sie trainieren alle 34 Gesichtsmuskeln auf einmal und straffen ihre Haut. US-Forscher fanden heraus, dass Menschen, die sich morgens mit einem Schmatz von ihren Liebsten verabschieden, beruflich erfolgreicher sind und weniger Unfälle bauen. Laut Umfragen verteilen die Deutschen täglich zwei bis drei Bussis. Mit 70 Jahren haben sie hochgerechnet 76 Tage lang geküsst.

Sex: Er ist keine reine Sache der klassischen Verliebtheitshormone. Auf Sexualität wirken vor allem die Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen. Dass Sex gesund sein soll, ist keine Mär. "Bei Männern ist der Sexualakt förderlich. Sie neigen weniger zu Prostatakrebs", berichtete Endokrinologe Schatz. Je nach Aktivität im Bett verbrennen Partner jeweils mehrere hundert Kilokalorien - das entspricht einer halben Tafel gehaltvoller Schokolade. Vom Körper freigesetzte opiumähnliche Substanzen können auch wie Schmerzmittel wirken. "Knie- oder Wirbelschmerzen bei älteren Männern gehen davon aber auch nicht weg", ergänzte Schatz.

Doch egal, wie Verliebte den Valentinstag verbringen: Stimmt die Chemie, passt auch der Rest. Wer verliebt ist, mag gefühlt auf Wolke Sieben schweben und eine rosarote Brille tragen. Im Körper aber hat ein streng reguliertes System aus hormonellen Wirkstoffen mit gänzlich unromantischen Namen die Regentschaft übernommen, zum Beispiel Serotonin, Phenylethylamin, Dopamin und Oxytocin. Wie dieses System in allen Einzelheiten funktioniert, ist noch nicht ganz geklärt. Denn die meisten dieser Botenstoffe werden auch im Gehirn gebildet. "Dort kann man sie ja nicht durch Blutabnehmen messen", erklärte der Bochumer Forscher Helmut Schatz für die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie. Als Hilfsmittel gibt es Tomographen, die zumindest die Aktivitäten einzelner Hirnarealen aufzeichnen können.Dennoch wissen Forscher schon einiges über den Chemiecocktail von Verliebten. "Man darf die Hormone aber nicht isoliert betrachten", betonte Schatz. "Verliebtheit hängt stark von der Psyche ab. Und auch vom Nervensystem." Dass die "Chemie stimmen muss", sei aber mit Blick auf Verliebte kein dummer Spruch. Auch hierfür gibt es einige Beispiele: