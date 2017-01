Er hatte das Image, als VW-Chef alle Strippen in der Hand zu halten. Über den Betrug bei Abgaswerten will Martin Winterkorn aber nichts gewusst haben - mit ihm habe keiner gesprochen.

Verweis auf Ermittlungen

Die Aussagen Winterkorns Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn hat am Donnerstag im Abgas-Untersuchungsausschuss ausgesagt. Einige Äußerungen:



"Lassen Sie mich ... meine tiefe Bestürzung darüber zum Ausdruck bringen, dass wir Millionen unserer Kunden enttäuscht haben. Das belastet mich, der ich mein ganzes Berufsleben dem Streben nach allerhöchster Produktqualität gewidmet habe, ganz besonders. Ich bitte dafür erneut ... um Entschuldigung."



"Als Vorstandsvorsitzender habe ich die politische Verantwortung übernommen und bin zurückgetreten. Glauben Sie mir, dieser Schritt war der schwerste meines Lebens."



"Es ist nicht zu verstehen, warum ich nicht frühzeitig und eindeutig über die Messprobleme aufgeklärt worden bin. Natürlich frage ich mich, ob ich einzelne Signale überhört oder falsch gedeutet habe."



Auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Herbert Behrens (Linke), wann Winterkorn erstmals vom Einsatz einer Täuschungssoftware ("defeatdevice") erfahren habe: "Sicher nicht vor September 2015. ... Ich bin ja kein Software-Ingenieur."



"Ich muss akzeptieren, dass mein Name verbunden ist mit der sogenannten Diesel-Affäre. Vieles, was ich mit Kollegen und Mitarbeitern geleistet habe und auf das ich ... stolz bin, verblasst daneben. Damit umzugehen, muss ich und muss auch meine Familie noch lernen." (dpa)

Berlin. Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn will bis zum Bekanntwerden des Diesel-Skandals nichts über illegale Abgas-Manipulationen bei dem Autobauer gewusst haben. "Es ist nicht zu verstehen, warum ich nicht frühzeitig und eindeutig über die Messprobleme aufgeklärt worden bin", sagte der ehemalige Topmanager am Donnerstag vor dem Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags in Berlin. Dieser soll klären, ob die Bundesregierung für die späte Aufdeckung gefälschter Abgaswerte von Millionen Dieselwagen mitverantwortlich ist.Konkreten Fragen der Abgeordneten zu Informationsflüssen beantwortete Winterkorn nicht - er verwies auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Nach offiziellen Angaben hat der VW-Vorstand erst Anfang September 2015 von den Manipulationen erfahren, die zuerst in den USA entdeckt worden waren.VW hat Software verbaut, die erkennt, wenn die Abgas-Werte auf dem Prüfstand gemessen werden. Dadurch waren die Abgase bei Tests viel sauberer als ohne diese Prüfstand-Erkennung. Berichten zufolge soll ein Manager-Treffen aber schon Ende Juli 2015 die Strategie gegenüber ermittelnden US-Behörden besprochen haben. Winterkorn soll bei dem "Schadenstisch" anwesend gewesen sein. Der Ex-VW-Chef betonte, die Geschehnisse täten ihm leid: "Das was passiert ist, macht die Menschen wütend - mich auch." Er selbst habe durch seinen Rücktritt Ende September 2015 Verantwortung übernommen. Winterkorn nannte dies den "schwersten Schritt meines Lebens". Nun sei "lückenlose Aufklärung das Gebot der Stunde".Der Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss war Winterkorns erste öffentliche Aussage seit seinem Rücktritt. Er habe Bundesregierung und Behörden rasch informiert, sagte er. Drei Tage, nachdem die US-Umweltbehörden verletzte Grenzwerte gemeldet hätten, habe er sich mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) getroffen. Am folgenden Tag sei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) telefonisch informiert worden. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses zeigten sich nach der knapp zweistündigen Befragung nicht überzeugt. Der Vorsitzende Herbert Behrens (Linke) sagte, wenn Winterkorn so wenig gewusst habe, dann sei er als Vorstand "seinen Aufgaben nicht nachgekommen".