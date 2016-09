Essen. Angesichts deutlich gestiegener Einbruchszahlen stecken die Deutschen mehr Geld in die Sicherung von Haus und Wohnung. Bei Alarmanlagen hätten die Umsätze 2015 im Vorjahresvergleich um 7,4 Prozent auf 741 Millionen Euro zugelegt, sagte der Chef des Bundesverbandes Sicherheitstechnik, Norbert Schaaf, am Mittwoch in Essen bei einer Pressekonferenz zur Messe Security. Bei mechanischen Sicherungen etwa von Türen durch Schlösser und Beschläge gab es nach Branchenangaben ein Wachstum um ein Zehntel auf rund eine Milliarde Euro. Vergleichsjahr ist hier 2013. Die gesamte Branche erzielte im vergangenen Jahr 14,5 Milliarden Euro Umsatz - 17 Prozent mehr als 2013.

Häufig gekauft werden etwa hochwertigere Schlösser und Querriegel für Türen, Sicherungen der Fenster und Alarmanlagen, die zunehmend mit dem Smartphone des Mieters oder Hausbesitzers kommunizieren können. Die Zahl der Einbrüche hatte 2015 im Vorjahresvergleich um fast zehn Prozent auf mehr als 167 000 zugelegt, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Ende Mai bekanntgegeben hatte.Die Messe Security mit mehr als 1000 Ausstellern in Essen dauert vom 27. bis 30. September. Themen sind neben dem Schutz vor Einbrechern unter anderem die Datensicherheit, die Terrorabwehr und der Schutz durch Sicherheitsdienste - etwa die Bewachung von Flüchtlingsunterkünften.