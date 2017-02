Audi A3, Toyota Prius und Opel Mokka X sind die "Autos der Vernunft 2017". Gewählt wurden die drei Sieger von Lesern des Verbrauchermagazins "Guter Rat" und der Zeitschrift "Superillu" in den Kategorien Kompakt, Limousine und Kombi/SUV/Van.

Berlin. Der Jury-Sonderpreis Innovation ging an die Deutsche Post für den Street-Scooter. Das gemeinsam mit der Technischen Hochschule Aachen entwickelte Paket-Zustellfahrzeug entlastet mit seinem leisen und emissionsfreien Elektroantrieb speziell Städte und Wohngebiete."Damit haben erstmals in der Geschichte von ,Auto der Vernunft' drei der vier Preise etwas mit alternativen Antrieben zu tun", sagte Chefredakteur Stefan Kobus bei der Preisverleihung in Berlin. So ist der Sieger in der Kategorie "Kompakt", der Audi A3, auch mit Erdgasmotor oder als Plug-in-Hybrid lieferbar. Der Toyota Prius, das Urgestein aller Hybrid-Fahrzeuge, kommt noch in diesem Jahr ebenfalls als Plug-in-Hybrid. Der Mokka X überzeugte mit Assistenzsystemen und dem Telematikdienst OnStar.