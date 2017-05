Ein Konto für Jedermann - klingt gut, ist aber oft nicht so einfach durchsetzbar. Die Finanzaufsicht Bafin schaut den Banken genau auf die Finger. Zu Recht, wie die Erfahrung zeigt.

Frankfurt. Seit knapp einem Jahr hat in Deutschland jeder das Recht auf Eröffnung eines Girokontos. Doch Theorie und Praxis klaffen beim "Jedermann-Konto" bisweilen weit auseinander.Wie ist die Rechtslage?Seit dem 19. Juni 2016 hat in Deutschland jeder Bürger Rechtsanspruch auf ein Girokonto. Mit dem Zahlungskontengesetz setzte die Bundesregierung eine EU-Richtlinie von 2014 um. Einzige Voraussetzung für die Einrichtung eines sogenannten Basiskontos ist, dass man sich legal in der Europäischen Union aufhält. Der Kontoinhaber erhält eine Bankkarte und darf Geld überweisen. Überzogen werden kann ein solches Konto nicht.Wer profitiert von der Regelung?Gehaltszahlung, Online-Einkauf, Stromrechnung - ohne Girokonto geht kaum etwas. Doch Schätzungen zufolge haben etwa eine Million Menschen in Deutschland kein Bankkonto - und damit keinen Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr: Menschen ohne festen Wohnsitz, Flüchtlinge, finanziell schwache Verbraucher. Zwar bieten die Kreditinstitute in Deutschland seit 1995 auf freiwilliger Basis ein "Girokonto für jedermann" an. Mit der Umsetzung dieser Selbstverpflichtung der Finanzbranche war die Politik jedoch alles andere als zufrieden: Obdachlose und Flüchtlinge wurden von Banken häufig als Kunden abgelehnt, weil sie entweder keinen festen Wohnsitz vorweisen oder keine Ausweispapiere vorlegen konnten.Wie viele Basiskonten wurden seit der Neuregelung eröffnet?Übergreifende Zahlen gibt es dazu aus der Kreditwirtschaft nicht. Auch die Bafin hat derzeit keine genauen Daten. Einzelne Institute lassen sich zumindest zum Teil in die Karten blicken. Sechs Monate nach Start der Neuregelung berichtete beispielsweise Deutschlands viertgrößte Sparkasse, die Frankfurter Sparkasse, von knapp 500 Kontoeröffnungen auf dieser Basis. Bei der Commerzbank hieß es, das Basiskonto sei "kein Massenphänomen" geworden. Die Postbank berichtete davon, sie habe mehrere Hundert Anträge abgelehnt, weil sich die Antragsteller nicht ausreichend ausweisen konnten oder bereits ein Girokonto hatten.Was sagen Verbraucherschützer?Verbraucherschützer kritisieren, dass Bankkunden ihr Recht auf ein Girokonto oft teuer bezahlen müssen. Etliche Institute verlangten für "Jedermann-Konten" vergleichsweise hohe Gebühren. Das Basiskonto sei "in aller Regel nicht das günstigste Kontomodell", monierte Verbraucherschützerin Carmen Friedrich vom Netzwerk Marktwächter Finanzen im Dezember. "Da sich das Angebot vor allem an sozial Schwächere richtet, muss man sich schon fragen, ob Gebühren von zehn Euro oder mehr angemessen sind." Im September mahnte der Bundesverband der Verbraucherzentralen fünf Banken und eine Sparkasse wegen ihrer Preisgestaltung beim Basiskonto ab. Im März dieses Jahres reichten die Verbraucherschützer wegen unangemessen hoher Gebühren Klagen gegen drei Kreditinstitute ein.Warum sind Basiskonten so teuer?Die Institute argumentieren, die Eröffnung solcher Konten sei aufwendiger als im Normalfall: Die Prüfung der persönlichen Daten des Antragstellers dauere länger und nach Kontoeröffnung seien solche Kunden für die Bank oft schlecht erreichbar. Zudem bräuchten Inhaber solcher Konten erfahrungsgemäß mehr Beratung und Hilfestellung in Sachen Zahlungsverkehr - das koste.Wie sieht das die Finanzaufsicht?Die Bafin hat bereits in rund 110 Fällen beim "Jedermann-Konto" zugunsten von Verbrauchern eingegriffen. Meist reichte es, dass sich die Aufseher bei der Bank meldeten. In 17 Fällen jedoch musste die Finanzaufsicht den individuellen Rechtsanspruch der Verbraucher durch förmliche Anordnung durchsetzen. Inzwischen schienen sich die Institute in das Modell Basiskonto hineingefunden zu haben, sagte Bafin-Exekutivdirektorin Béatrice Freiwald am Dienstag in Frankfurt. Auch bei den Gebühren für das Basiskonto schaut die Bafin genau hin: "Abwehrpreise dürfen die Kreditinstitute nicht verlangen." Bisher habe die Bafin zehn Geldhäuser zu ihren Entgeltmodellen angehört. Die meisten hätten diese danach angepasst.Wie werden die Gebühren berechnet?Sie müssen angemessen sein, und die Banken dürfen angemessen daran verdienen. Wichtig ist, dass das Entgelt marktüblich ist und sich am Nutzerverhalten orientiert. Das bedeutet, entweder Modelle für verschiedene Nutzertypen, oder "wer sein Konto wenig nutzt oder auf bestimmte Leistungen verzichtet, zahlt weniger", erläuterte Freiwald.