Die Agrarpreise auf den Weltmärkten sind unter Druck. Um mitzuhalten, gilt für Bauern oft: "Wachse oder weiche." Für die kleinen Betriebe in Bayern schwebt dem Ministerium eine andere Strategie vor.

"Genuss-Orte" gesucht

Weniger Betriebe

Berlin. Der bayerische Agrarminister Helmut Brunner (CSU) will Bauern und Lebensmittelhersteller im Freistaat auf Klasse statt Masse einschwören. Mit einer "Premiumstrategie" unter dem Motto "Bestes aus Bayern" will der CSU-Politiker den Absatz hochwertiger Lebensmittel fördern und forcieren."Ich will unsere Top-Spezialitäten als Imageträger für Bayern und seine Regionen noch bekannter machen", sagte Brunner am Freitag auf der Grünen Woche in Berlin. Er will in den kommenden beiden Jahren zwei Millionen Euro für die Umsetzung des Konzepts ausgeben. Der Freistaat will damit Nachteile bayerischer Landwirte im internationalen Wettbewerb - relativ kleine Betriebe mit vergleichsweise hohen Produktionskosten - in einen Vorteil ummünzen."Mit unseren bäuerlichen Strukturen können wir im Rennen um immer größere Mengen nicht gewinnen", sagte Brunner. Die Zukunft des Agrarstandorts Bayern liege daher nicht vorrangig in der Produktion austauschbarer Grundprodukte.Die neue Strategie beinhaltet mehrere Vorhaben, darunter eine "Genuss-Akademie" in Kulmbach, die Qualifizierungsangebote bündeln soll, sowie der Aufbau von Wertschöpfungsketten für besonders hochwertige Produkte wie Rohmilchkäse und Fleisch aus Bergregionen. Außerdem will Brunner bei einem Wettbewerb 100 "Genuss-Orte" mit eigenständiger kulinarischer Tradition ausloben. Sie sollen die Bürger auf regionale Besonderheiten aufmerksam machen und damit effizienteres Marketing ermöglichen.Brunner warnte die großen Lebensmittelhändler abermals davor, Milch aus ihren Regalen zu verbannen, die von Kühen stammt, die ganzjährig angebunden im Stall stehen. "Im Laufe der Zeit wird sich das Problem von selbst lösen." Viele Betriebe mit Anbindehaltung würden in den nächsten Jahren aufgegeben, weil die Inhaber das Rentenalter erreichen. Brunner hatte darüber im Dezember Gespräche mit Vertretern der Handelsketten Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Real geführt. Einige der Konzerne hatten angekündigt, bald keine Milch aus Anbindehaltung mehr zu verkaufen.In Deutschland gibt es immer weniger landwirtschaftliche Betriebe, wobei die genutzten Flächen und Tierbestände ungefähr gleich bleiben. Die Gesamtzahl der Betriebe sei zwischen 2013 und 2016 um rund 9000 oder drei Prozent auf 276 000 zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Damit hat sich der Strukturwandel allerdings etwas verlangsamt, denn im davorliegenden Berichtszeitraum hatten 4 000 Höfe aufgegeben, was einem Anteil von 5 Prozent entsprach. Nach ökologischen Vorschriften wirtschaften aktuell knapp 23 000 Betriebe.Besonders stark ist die Zahl der Höfe zurückgegangen, die Vieh halten. Ihre Zahl fiel um 8 Prozent auf 184 000. Vor allem haben konventionelle Schweinehalter aufgegeben, deren Zahl in dem Dreijahreszeitraum gleich um 18 Prozent sank. Dennoch wurden nicht weniger Tiere gehalten, denn die Bestände der Schweine und Rinder sind der Statistik zufolge nahezu konstant geblieben. Lediglich die Zahl der Schafe ging um 3 Prozent zurück.Mit 16,7 Millionen Hektar ist die bewirtschaftete Fläche sogar leicht gewachsen. Sie wurde zu 71 Prozent für Ackerbau genutzt, wo Weizen (27 Prozent), Mais (18 Prozent) und Raps (11 Prozent) am häufigsten angebaut wurden. Die übrige Fläche ist Weideland oder mit Dauerkulturen wie Obstplantagen belegt.