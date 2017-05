München. Osram hat alle Hände voll zu tun, die Nachfrage nach Infrarot-LED für Autos und Handys zu erfüllen. "Bei den Infrarotdioden ist die Nachfrage so gut, dass wir Lieferschwierigkeiten haben", sagte Konzernchef Olaf Berlien am Mittwoch in München. Aufgrund des Ausbaus der Produktionskapazitäten werde sich die Situation aber entspannen. Osram erweitert die Standorte in Regensburg und in Wuxi (China). Zudem soll die neue LED-Chipfabrik in Malaysia im November ihren Betrieb aufnehmen. Beflügelt wird die Entwicklung vor allem von der Autoindustrie: Nach den Oberklassefahrzeugen kämen Infrarotprodukte nun auch in vielen Mittelklasseautos zum Einsatz - etwa bei Regensensoren und Abstandsmessern.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres (30. September) wuchs der Umsatz bereinigt um Portfolio- und Währungseffekte um knapp zehn Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Osram hatte 2016 das Lampengeschäft verkauft. Nach Steuern verdiente Osram im fortgeführten Geschäft 79 Millionen Euro. Der Vorjahreswert von 95 Millionen Euro war durch Einmaleffekte geprägt.