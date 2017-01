Es ist ein föderales Privileg: In Deutschland gelten 16 verschiedene Landesbauordnungen. Doch diese verlangsamen Kritikern zufolge den Wohnungsbau. Bundesbauministerin Hendricks und die Baubranche wollen das nun ändern.

Offene Türen eingerannt

"Hände gebunden"

Hendricks bei Hart Sie kam einige Minuten früher als geplant und blieb dafür länger als anderswo: Den Stand der Firma Hart-Keramik AG besuchte Bundesbauministerin Barbara Hendricks am Montag nach der Eröffnung der Messe "Bau" in München.



Der Baustoff-Hersteller mit Verwaltungssitz in Waldsassen präsentiert in München in seinem Sortiment ein innovatives Produkt - die neuartige "Lemix"-Lehmbauplatte für den ökologischen Innenausbau. "Sie hat großes Interesse gezeigt", freute sich Anton Wolfgang Hart gegenüber unserer Zeitung über den Besuch - auch darüber, dass die Ministerin sich genau über das Traditionsunternehmen und seine 300-jährige Geschichte informierte. Der Vorstandsvorsitzende der AG zeigte Barbara Hendricks eine Mineralwasserflasche aus Ton aus dem Hause Hart - Symbol für den wiederholten Wandel des Unternehmens in der Geschichte und die Konzentration aller Kräfte auf innovative Zukunftsprodukte. Für die industrielle Herstellung der "Lemix"-Platte hatte das Unternehmen am Produktionsstandort Schirnding im Nachbarlandkreis Wunsiedel eine neue Fertigungsstraße errichtet und dafür rund 1,8 Millionen Euro investiert. (pz)

München. "Wir brauchen ein beschleunigtes Baugenehmigungsverfahren", sagte Dieter Schäfer, Chef des Beirats der ausstellenden Firmen der Messe Bau 2017 bei ihrer Eröffnung am Montag in München. Es sei unverständlich, warum in Berlin andere Vorschriften gelten würden als in Nordrhein-Westfalen. Schäfer regte an, in Wohngebieten auf die vorgeschriebenen Stellplätze für Autos zu verzichten - "dort wo eine gute Verkehrsinfrastruktur gegeben ist." Die 16 Landesbauordnungen in Deutschland sind vielen Architekten und Wohnungsbaugesellschaften ein Ärgernis, weil in jedem Bundesland unterschiedliche Regeln eingehalten werden müssen.So verbieten etwa Bayern und Nordrhein-Westfalen ausdrücklich, dass Wohn- und Schlafräume auf der Nordseite des Wohnhauses liegen, Bayern schreibt zusätzlich vor, dass jede Wohnung "besonnte Aufenthaltsräume" haben muss. In manchen Ländern sind Kellerwohnungen erlaubt, in anderen nicht. Unterschiedliche Vorschriften gibt es auch für Türbreiten, Aufzüge, Trockenräume oder Abstellflächen für Fahrräder.Laut Experten müssten in Deutschland jährlich bis zu 400 000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken. 2016 waren es nach Schätzungen nur etwa 300 000, wie Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) bei einer Rede auf der Messe erklärte. Geht es nach der Politikerin, rennt die Baubranche mit ihrer Forderung nach Vereinheitlichung offene Türen ein. Hendricks wirbt seit langem für bundesweit einheitliche Bauregeln. "Vor einigen Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass die Länder sich auf eine Musterbauordnung verständigen können", sagte sie. Doch: "Jetzt besteht dazu die Chance."Die Ministerin räumte allerdings ein, dass ihr "die Hände gebunden" seien, da sie die Länder nicht zu einer Aufgabe ihrer föderalen Zuständigkeiten zwingen kann: "Ich würde gern mehr machen, wenn ich mehr machen könnte", sagte sie. Die alle zwei Jahre stattfindende Baufachmesse ist nach Angaben der Messegesellschaft die führende in Europa. Ein Drittel der 2100 Aussteller kommt aus dem Ausland.