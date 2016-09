Berlin. Besitzer von Elektro- autos können ihre Fahrzeuge in Deutschland an deutlich mehr Orten aufladen als noch zum Jahresbeginn. Inzwischen seien bundesweit 6517 öffentliche Ladepunkte installiert, meldete der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Freitag. Ende 2015 hatte die Zahl der Auflademöglichkeiten noch bei 5836 gelegen. Bei der regionalen Verteilung liegt Nordrhein-Westfalen mit 1335 Ladepunkten (Ende Juni) weiter an erster Stelle.

Nicht überall dichtes Netz

Es folgten Baden-Württemberg (1182) und Bayern (937). Unter den großen Städten führten Berlin (529), Stuttgart (366) und Hamburg (292).Entscheidend ist jedoch nicht nur die absolute Zahl der Ladepunkte, sondern die Dichte des Netzes. Bezogen auf die Einwohner des jeweiligen Bundeslandes nahmen die Stadtstaaten die besten Positionen ein: Hamburg wies rechnerisch pro eine Million Bürger 166 öffentliche Ladestellen aus, Berlin 152. Bestes Flächenland war Baden-Württemberg mit im Schnitt 110 Ladepunkten je Einwohner-Million. Am Ende lagen das Saarland (27), Schleswig-Holstein (22) und Brandenburg (21).Laut BDEW steht in 974 Städten und Gemeinden wenigstens ein öffentlicher Ladepunkt bereit. Eine hinreichend hohe Abdeckung gilt als entscheidende Bedingung für einen Durchbruch der Elektromobilität.