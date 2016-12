Das Weihnachtsgeschäft in Bayerns Städten hat überraschend lahm begonnen, und die Hoffnung auf einen tollen Endspurt war vergebens: Immer mehr Käufer sind anderswo unterwegs.

Anteil ausgebaut

Ehrenrunde nach dem Fest?

München. Amazon und Co. haben dem bayerischen Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft vermiest. Die Bilanz sei "eher dürftig und bescheiden", sagte Verbandssprecher Bernd Ohlmann am Donnerstag in München. Angesichts der guten Wirtschaftslage und zweier zusätzlicher Verkaufstage hatte der Einzelhandel im Freistaat mit 2,5 Prozent mehr Umsatz gerechnet. Tatsächlich aber "kommen wir ungefähr auf das Niveau des Vorjahres: 13,3 Milliarden Euro Umsatz im November und Dezember", sagte Ohlmann.Der Internet-Handel habe seinen Anteil daran um über zehn Prozent auf fast zwei Milliarden Euro erhöht. "Die Leute kaufen wie verrückt online ein", sagte Ohlmann und verwies auf die Rekordzahlen der großen Paketdienste. DHL, Hermes und DPD hatten vor Weihnachten bis zu 20 Prozent mehr Sendungen befördert. Das Online-Geschäft gehe vor allem zulasten der kleinen Läden in den Städten, für die sich der hohe Aufwand eines Internetangebots nicht lohne, sagte Ohlmann. Kaufleute beklagten auch, dass sich Interessenten im Laden beraten ließen und dann im Internet einkauften.Dass das Wetter im Advent wenig winterlich war, habe das Weihnachtsgeschäft in den Städten ebenfalls gebremst: Kleidung, Schuhe und Wintersport-Artikel hätten es schwer gehabt. Schon der erste Adventssamstag sei saft- und kraftlos gewesen, und der Knoten sei nicht richtig geplatzt: "Wir hatten mehr erhofft", sagte Ohlmann.Absoluter Renner seien Gutscheine: "Mindestens ein Viertel aller Geschenke liegt als Gutschein oder Bargeld unterm Baum." Danach folgten Schmuck, Uhren, Parfüm, Elektronik, Bücher. Wer auf den letzten Drücker noch ein Geschenk besorgen müsse, sollte beachten, dass am Samstag um 14.00 Uhr Ladenschluss ist.Vielleicht mache "das Christkind nach Weihnachten noch eine Ehrenrunde", sagte der Verbandssprecher: Wenn die Menschen zwischen den Jahren frei hätten, das Gehalt auf dem Konto eintreffe und mit Omas 50-Euro-Gutschein der Pullover auch etwas teurer sein dürfe, sei für den Handel noch etwas Zusatzgeschäft drin. Umgetauscht würden nur noch fünf Prozent aller Weihnachtsgeschenke - weil so viele Gutscheine verschenkt werden.Der Handelsverband Bayern hatte eigentlich ein Umsatzplus von 2,5 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro erwartet und war damit noch vorsichtiger als der Bundesverband: Der hatte 3,9 Prozent Plus auf über 90 Milliarden Euro Umsatz erwartet. Laut HDE macht der Online-Handel mehr als ein Viertel seiner Jahresumsätze im November und Dezember. Beim stationären Handel ist es weniger als ein Fünftel.