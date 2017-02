Auf zwei Autobahn-Abschnitten werden ab Anfang 2019 Elektro-Lastwagen mit Strom aus einer Oberleitung fahren. Für den Test wurden zwei je sechs Kilometer lange Strecken auf der A 1 bei Lübeck und auf der A 5 zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Flughafen ausgewählt. Das gab das Bundesumweltministerium bekannt.

Es fördert das Vorhaben als Teil des "Aktionsprogramms Klimaschutz 2020" mit rund 35 Millionen Euro. "Ziel des Feldversuchs ist es, den mehr werdenden Güterverkehr klimaverträglich zu gestalten", sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. Selbst unter günstigen Bedingungen werde sich der Anteil der Schiene am gesamten Güterverkehr bis 2050 nur auf 30 Prozent erhöhen lassen, derzeit sind es rund 18 Prozent. "An der Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs führt deshalb gar kein Weg vorbei", folgerte Flasbarth. "Bisher hat es dem Verkehrssektor an Innovationsschwung gefehlt." Auf beiden Versuchsstrecken werden je fünf Prototypen der VW-Tochter Scania zum Einsatz kommen - sie fahren ausschließlich elektrisch.