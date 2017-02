Der elektrische Opel Ampera-e soll ab Sommer im Handel sein. Das teilte der Hersteller mit. Der Preis für den 4,17 Meter langen Fünfsitzer ist noch unbekannt.

Allerdings gelten nach Andeutungen aus Unternehmenskreisen 40 000 Euro nach Abzug der staatlichen Förderung für Deutschland als Schmerzgrenze. Die Reichweite des 204 PS starken und bis zu 150 km/h schnellen Ampera-e soll dank seiner 60 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie auf dem Prüfstand bei 520 Kilometer liegen. Das seien 30 Prozent mehr als beim aktuell besten Konkurrenten, so Opel weiter. An einer Schnellladesäule parkt man für 150 Kilometer Reichweite zwar nur 30 Minuten. Doch an der Haushaltsteckdose summieret sich die Ladezeit auf mehr als zwölf Stunden für eine volle Batterie, räumt der Projektleiter ein.