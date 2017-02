Elektrokonzern will Belegschaft in Tübingen um mehr als die Hälfte reduzieren

Tübingen. Siemens will an seinem Standort in Tübingen mehr als jeden zweiten Arbeitsplatz streichen. Die Montage von Motoren soll komplett nach Tschechien verlagert, ein Teilbereich an Zulieferer gegeben werden. Das Getriebemotorengeschäft schreibe seit längerem deutliche Verluste, hieß es vom Elektrokonzern am Donnerstag. Der Bereich habe mit Größennachteilen gegenüber Wettbewerbern wie etwa SEW Eurodrive zu kämpfen. Die Zahl der Mitarbeiter soll daher bis Frühjahr 2020 von 580 auf 250 reduziert werden.

Die Belegschaft war am Donnerstag informiert worden. Die Mitarbeiter reagierten nach Gewerkschaftsangaben schockiert. Einige hätten Tränen in den Augen gehabt, spontan hätten sie sich zu einer Kundgebung vor dem Werk versammelt.Tanja Grzesch von der IG Metall Reutlingen-Tübingen reagierte mit Unverständnis auf die Ankündigung. Betriebsräte und Gewerkschaft hätten immer wieder auf erhebliches Verbesserungspotenzial für den Bereich hingewiesen und sich gesprächsbereit gezeigt. Obwohl der Konzern betonte, der Standort bliebe erhalten, macht sich Grzesch Sorgen um die Zukunft des Werks.Die Sparte, die derzeit leistungsstarke Motoren für die Rohstoffindustrie und Fabrikautomatisierung herstellt, soll sich stärker auf die Fördertechnik ausrichten, die in der Autoindustrie und im Maschinenbau zum Einsatz kommt. Das traditionsreiche Werk war erst 2005 von Siemens übernommen worden. Das Getriebemotorengeschäft gehört eigentlich zur zukunftsträchtigen Sparte Digitale Fabrik von Siemens, kämpft aber bereits seit Jahren mit roten Zahlen. Der Wettbewerbs- und Preisdruck habe sich deutlich verschärft, hieß es vom Unternehmen.Der Betriebsrat will den Stellenabbau allerdings nicht kampflos schlucken. Der Betriebsratsvorsitzende Ismayil Arslan will versuchen, den Verlust von Arbeitsplätzen in den Verhandlungen abzumildern. Siemens will nach eigenen Angaben zeitnah einen Interessensausgleich und Sozialplan verhandeln. Möglichkeiten seien Altersteilzeit-Regelungen, Versetzungen innerhalb des Konzerns und Weiterbildung.