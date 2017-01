Abu Dhabi. Nach dem Abtritt von Air-Berlin-Chef Stefan Pichler tauscht auch der arabische Großaktionär Etihad seine Führungsspitze aus. Konzernchef James Hogan werde das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte verlassen, teilte die Fluggesellschaft aus dem arabischen Emirat Abu Dhabi am Dienstag mit. Auch Finanzchef James Rigney nimmt seinen Hut. Hogan hatte Etihad seit 2006 zu einer weltweit bedeutenden Langstrecken-Airline mit 120 Flugzeugen ausgebaut. Mit dem Einstieg bei Gesellschaften wie Air Berlin und Alitalia errichtete er ein internationales Partner-Netzwerk für Zubringerflüge nach Abu Dhabi.

Allerdings musste Etihad in den vergangenen Jahren für die immer höheren Verluste seiner Partner einspringen. An Alitalia hält Etihad 49 Prozent, an Air Berlin 29 Prozent. Aufsichtsratschef Mohamed Mubarak Fadhel al-Mazrouei lobte zwar Hogans Verdienste - kündigte aber an, Etihads Strategie zu überprüfen. Dazu zähle das Geschäft in Abu Dhabi und das der Partner. Mazrouei ließ offen, ob sich Etihad im Zuge einer Neuaufstellung von Beteiligungen trennen könnte. Gerüchte, dass Etihad einen Einstieg bei der Lufthansa plane, wies Hogan vor einigen Tagen zurück. Allerdings feilen Lufthansa und Etihad an einer Kooperation.