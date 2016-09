Von digital zu smart - der Wandel auf dem Fotomarkt ist rasant. Und Rückgänge für klassische Kameras sind schmerzhaft für die Branche. Sie fokussiert sich nun auf Actioncams, Drohnen, neue Technologien und weitere Einsatzfelder wie Medizin, Sicherheit oder Gaming.

Die Fotobranche sieht sich mit dem Wandel von derdigitalen zur smarten Technologie vor tiefgreifenden Veränderungen.Diese Transformation sei anspruchsvoller als der Wechsel von analogzu digital vor gut 15 Jahren, berge aber auch Chancen undWachstumspotenzial. Das sagte Rainer Führes vomPhotoindustrie-Verband (PIV) am Dienstag in Köln, eine Woche vorStart der weltgrößten Fotomesse «photokina». Die klassischen Kameraswerden laut PIV-Prognose auch 2016 erneut deutlich verlieren. DerAbsatz in Deutschland geht demnach um 13 Prozent auf rund 3,5Millionen Stück zurück. Der Umsatz schrumpft um 10 Prozent auf 1,1Milliarden Euro.Dabei fallen einzelne Bereiche allerdings positiv heraus: Action-Camserfreuen sich großer Beliebtheit - mit einem Absatzplus von 17Prozent auf 670 000 Stück. Kompakte Systemkameras bleiben mit 276 000verkauften Geräten 2016 zumindest stabil. Viel Luft nach oben siehtder Verband bei den Fotodrohnen - sogenannten Multicoptern. DieBranche will zudem junge Leute stärker ansprechen, die bisher vorallem mit dem Smartphone fotografieren.Die Entwicklung der Branche gehe weg vom reinen Hardware-Lieferantenhin zum Software- und Dienstleistungsanbieter - und umfasseneue Anwendungsbereiche etwa für Sicherheit, Medizin, Fahrzeugbauoder die Gaming-Branche. «Dies sind wachsende Teilmärkte vonzunehmender Relevanz, die Rückgänge in einigen etabliertenKamerakategorien für Endkunden kompensieren werden», heißt es imPIV-Trendreport. Die Vielfalt sei nie größer gewesen.Über alle Geräte hinweg gewinnen Videofunktionen an Bedeutung - undzugleich Video- und Foto-Apps. Mit ihnen lassen sich Kameras steuern,Aufnahmen retuschieren oder Fotobücher gestalten. Computerbrillenrücken auch für die Fotobranche stärker ins Blickfeld, sagtePIV-Vorstandschef Führes.Die «photokina» 2016 mit rund 1000 Ausstellen aus mehr als 40 Ländernreagiert auf den Umbruch im Markt und will laut Koelnmesse mitneuem Konzept und neuem Image punkten. Man werde von einer starkproduktorientierten Fachschau auf ein «Multi-Media-Event» umstellen.Das Spektrum soll erweitert werden - unter anderem umAstro-Fotografie, Datenbrillen oder Erkundungsroboter.