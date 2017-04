Berlin. Viele Obst- und Weinbauern in der Bundesrepublik bangen wegen schwerer Frostschäden um ihr Geschäft. "Wir haben Ausfälle von einzelnen Betrieben in einzelnen Regionen, die in Größenordnungen von 70 bis 80, zum Teil bis 100 Prozent gehen", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Neben Wein stark betroffen seien Steinobst wie Kirschen und Kernobst wie Äpfel. In manchen Bundesländern gebe es "großflächig massive Schäden". Beeinträchtigt seien teils auch Erdbeeren und Spargel.

"Hier ist staatliches Handeln erforderlich." Als Unterstützung bräuchten sie neben einer Liquiditätssicherung auch direkte Entschädigungsmaßnahmen. Da die Branche am stärksten vom Klimawandel betroffen sei, sollte es unter anderem auch Zuschüsse zur Frostversicherung und Investitionshilfen für die Installation von Berieselungsanlagen geben, die Pflanzen vor Frost schützen.