Wer lässt wen zappeln? Das ist die Frage nach den jüngsten Verhandlungen über einen neuen Milliardenkredit für Griechenland. Eine Einigung steht weiter aus - und die Uhr tickt.

Was gemacht werden muss, ist die Überbrückung der Differenzen zwischen Deutschland und dem IWF. Dimitris Tzanakopoulos, griechischer Regierungssprecher

Brüssel/Athen. Das pleitebedrohte Griechenland muss trotz harter Sparanstrengungen weiter auf eine feste Zusage für einen neuen Kredit warten. Die Vereinbarung solle nun beim Treffen am 15. Juni geschlossen werden, sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. Man sei einer Lösung "sehr nahe". In der Nacht zum Dienstag hatten sich die Finanzminister der Euro-Staaten und der Internationale Währungsfonds (IWF) nicht darauf einigen können, in welcher Art und Weise dem Land Schuldenerleichterungen in Aussicht gestellt werden sollen.IWF-Chefin Christine Lagarde hatte zuvor auf eindeutige Zusagen der Europäer zu Schuldenleichterungen für Athen gepocht. Davon macht der Fonds seine Beteiligung an weiteren Griechenland-Hilfen abhängig.Griechenland steht wieder einmal unter Druck, weil die Regierung im Juli Schulden in Höhe von gut sechs Milliarden Euro zurückzahlen muss. Die Presse in Athen reagierte besorgt: "Uns sind die Sparmaßnahmen geblieben - der Abbau des Schuldenberges wurde in die Zukunft versetzt", titelte die Athener Zeitung der politischen Mitte "Ta Nea". Die linke Athener Zeitung "Efimerida ton Syntakton" titelte: "Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und dem IWF sind unüberbrückbar."An wem die Einigung scheiterte, blieb zunächst unklar. Aus Verhandlungskreisen hieß es, Griechenland habe höhere Schuldenerleichterungen erreichen wollen, als von anderen Euro-Ländern vorgeschlagen. Auch der IWF verlangte allerdings weitere Zugeständnisse und Details. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ist deswegen in einer schwierigen Situation. Er pocht auf eine Beteiligung des IWF am Hilfsprogramm, will andererseits aber zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine festen Zusagen für Schuldenerleichterungen machen.Schäuble äußerte sich in der Nacht nicht zum Verlauf der Verhandlungen. Der neue französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sagte, seiner Meinung nach habe sein deutscher Kollege "substanzielle Anstrengungen" unternommen. "Ich habe das Gefühl, heute hat jeder einen Schritt in die Richtung des anderen gemacht ... Das macht die Stärke der deutsch-französischen Beziehungen aus", kommentierte er nach den Verhandlungen.Die griechische Regierung dringt weiter auf eine möglichst schnelle Freigabe weiterer Hilfen für das Land. "Was gemacht werden muss, ist die Überbrückung der Differenzen zwischen Deutschland und dem IWF", sagte der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Dienstag. Das griechische Volk habe sich angestrengt und alle Voraussetzungen erfüllt. Jetzt müssten die Gläubiger und Partner ihre Versprechen einhalten.Auch die EU-Kommission rief Deutschland und die anderen Geldgeber Griechenlands auf, endlich den neuen Kredit freizugeben. "Wir in der Kommission sind überzeugt, dass Griechenland geliefert hat. Jetzt ist es an seinen Partnern, das gleiche zu tun", sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag.