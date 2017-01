Pfullendorf. Der angeschlagene Küchenhersteller Alno schlägt nach dem Einstieg seines neuen Großaktionärs Tahoe, hinter dem bosnische Unternehmerfamilie Hastor steht, einen neuen Sparkurs ein. Durch den Wegfall von 350 Stellen in der Verwaltung solle dieses Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag eingespart werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. 250 Stellen sollen in Deutschland gestrichen werden, etwa 100 Stellen bei ausländischen Gesellschaften. Konzernweit hat Alno 2100 Mitarbeiter.

Michael Föst von der Gewerkschaft IG Metall Albstadt sagte: "Die Beschäftigten müssen die Suppe auslöffeln, die der Vorstand verursacht hat." Die Probleme seien hausgemacht. "Der Küchenmarkt wächst und Alno wächst nicht." 2016 sei ein Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung vereinbart worden. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen schon mehrfach Stellen gestrichen. Wie der neue Abbau ablaufen soll, ist noch Gegenstand der Verhandlungen mit Betriebsrat und Gewerkschaft. Unklar ist, ob es allein bei dem Stellenabbau bleibt. Es würden noch weitere Aktivitäten und Prozesse geprüft, hieß es. Finanziell sah es zuletzt nicht rosig aus. Im jüngsten Halbjahresbericht wies Alno 2,7 Millionen Euro liquide Mittel aus. Die langfristigen Schulden beliefen sich auf 180 Millionen Euro.