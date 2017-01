Davos. Die britische Premierministerin Theresa May hat beim Weltwirtschaftsforum starken Gegenwind für ihren harten Brexit-Kurs bekommen. "Das Wirtschaftswachstum des Vereinigten Königreichs wird schwer dadurch getroffen werden, dass es den größten Markt der Welt verlässt", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Donnerstag in Davos. Der ehemalige EU-Parlamentschef Martin Schulz verwies auf die demografische Entwicklung, um die Bedeutung der Union deutlich zu machen.

Schäuble warnt

Banken ziehen Mitarbeiter aus London ab Die großen Banken werden wegen des Brexits wohl Tausende Mitarbeiter aus London abziehen. Die Schweizer UBS und die britische HSBC haben nun Zahlen genannt. Auch bei anderen reifen die Umzugspläne. Die Banken wollen so sicherstellen, dass sie ihre Finanzprodukte auch nach einem Brexit im EU-Binnenmarkt anbieten können. Etwa 20 Prozent des Handelsgeschäfts werde vermutlich nach Paris verlagert, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver. UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber kündigte an, etwa 1000 Jobs an andere Standorte zu verschieben, sollte Großbritannien keinen Zugang zum Binnenmarkt erhalten. JPMorgan-Chef Jamie Dimon erklärte, die US-Großbank müsse mehr Jobs verlagern als er gehofft habe. Goldman Sachs habe bereits angefangen, seine Umzugspläne umzusetzen, schreibt das "Handelsblatt". Voraussichtlich werde die Investmentbank ihre Mitarbeiterzahl in London etwa 3000 halbieren. Barclays-Chef Jes Staley kündigte an, dass seine Bank Teile ihres Geschäfts künftig von Deutschland oder Irland aus machen könnte. (dpa)

Die Europäische Union (EU) werde schon bald weniger als fünf Prozent der Weltbevölkerung stellen. "Wie kann ein einzelnes Land in Europa das überleben?" May kündigte an, Großbritannien wolle nach dem Brexit eine weltweite Vorreiterrolle für wirtschaftliche und soziale Veränderungen übernehmen. Ihr Land werde sich in einer Führungsrolle zeigen, als Anwalt für freie Märkte und freien Handel. Großbritannien werde zwar die EU verlassen, aber die Welt umarmen. Die Briten hätten beim Brexit-Votum im Juni für ein "wahrlich globales Britannien" gestimmt.Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach sich gegen eine "Bestrafung" der Briten aus. Der Schaden durch den Brexit müsse für beide Seiten begrenzt werden. Das von May angestrebte Handelsabkommen mit der EU werde sehr schwierig und dauern. Mit Blick auf den Wirtschaftskurs des künftigen US-Präsidenten Donald Trump gab sich der CDU-Politiker gelassen - warnte aber vor Marktabschottung: "Wir müssen am Freihandel festhalten." Diesen müsse man verbessern. Globales Wirtschaftswachstum sei wichtig, um nachhaltiges Wachstum zu erreichen, von dem alle profitierten.Nachdem Trump und May Steuersenkungen für Unternehmen angekündigt hatten, warnte Schäuble vor einem Wettlauf unter den Top-Wirtschaftsmächten. Die Vereinbarungen der führenden Industrie- und Schwellenländer im Kampf gegen Steuervermeidung durch Konzerne müssten eingehalten werden.