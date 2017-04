München. (dpa/jum) Das eigene Heim wird in Bayern immer teurer. Wegen des nach wie vor knappen Angebots sind die Preise 2016 erneut kräftig gestiegen. Im vergangenen Jahr habe es zum sechsten Mal in Folge einen Rekordwert bei den Immobilienumsätzen gegeben, sagte am Donnerstag der Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilienvermittlung, Paul Fraunholz. Inzwischen kostet ein gebrauchtes Ein- und Zweifamilienhaus in acht bayerischen Landkreisen bzw. Städten im Schnitt mehr als 800 000 Euro - München Stadt und Land, Stadt Augsburg, Dachau, Starnberg, Ebersberg, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen. LBS-Vorstandschef Franz Wirnhier forderte eine bessere staatliche Förderung für den Erwerb eines Eigenheims.

In der Oberpfalz stiegen die Immobilienumsätze im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf 2,71 Milliarden Euro. Der Bezirk gehörte dabei weiterhin mit Ausnahme der Stadt Regensburg zu denen mit den erschwinglichsten Preisen: Die billigsten Grundstücke der Oberpfalz gab es im Landkreis Tirschenreuth. Dort kostete ein Quadratmeter erschlossener Baugrund je nach Lage zwischen 30 und 65 Euro. Im Landkreis Neustadt/WN betrug die Preisspanne zwischen 25 und 140 Euro, im Landkreis Amberg-Sulzbach zwischen 35 und 300 Euro und im Landkreis Schwandorf zwischen 70 und 160 Euro. In der Stadt Weiden lagen die Preise zwischen 115 und 250 Euro. Spitzenreiter in der Oberpfalz blieb die Stadt Regensburg mit Quadratmeterpreisen von bis zu 1750 Euro in zentraler Lage. Weit auseinander gingen die Preise für gebrauchte Immobilien. Im Landkreis Tirschenreuth gab es Einfamilienhäuser schon für den Preis von 40 000 Euro. In Weiden kosten sie bis zu 320 000 Euro, in Amberg bis zu 600 000.