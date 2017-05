Stuttgart. Daimler rückt wegen möglicher Abgas-Manipulationen bei Dieselautos zunehmend ins Visier der Justiz. Ermittler durchsuchten am Dienstag mehrere Standorte des Autoherstellers in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen. Das teilten die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Daimler teilte mit, man kooperiere "vollumfänglich" mit den Behörden. Weitere Angaben wollte der Konzern mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht machen. Im März waren die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bekanntgeworden. Sie richten sich gegen "bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung bei Diesel-Pkw.

Die Frage möglicher Manipulationen beschäftigt Daimler seit längerem. Der Autobauer betont, sich bei der Abgasnachbereitung in Dieselfahrzeugen an geltendes Recht zu halten. Streitpunkt ist ein sogenanntes Thermofenster, das in bestimmten Temperaturbereichen die Abgasnachbereitung herunterregelt. Nach der Argumentation der Hersteller wird das genutzt, um Bauteile im Motor zu schützen. Daimler hatte sich wie andere Hersteller auch mit dem Kraftfahrtbundesamt darauf geeinigt, Fahrzeuge "freiwillig" zurückzurufen, um die Technik anzupassen. In den USA muss sich Daimler mit mehreren Abgas-Sammelklagen befassen. Dort werfen Autobesitzer dem Konzern vor allem irreführende Werbung und einen zu hohen Stickoxidausstoß bei zahlreichen Dieselmodellen vor. Daimler weist die Anschuldigungen zurück.