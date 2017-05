Bonn/Brüssel. Der Preiskampf mit Konkurrenten aus Asien hat Deutschlands letzten großen Solarhersteller Solarworld in die Pleite getrieben. Ein entsprechender Insolvenzantrag für die Konzernmutter Solarworld AG sei beim Amtsgericht Bonn eingereicht worden, sagte die Sprecherin und stellvertretende Direktorin des Gerichts, Gabriela Wächter, am Donnerstagnachmittag.

Der Vorstand sei zu der Überzeugung gelangt, dass "keine positive Fortbestehens-Prognose mehr bestehe, die Gesellschaft damit überschuldet sei und somit eine Insolvenzantragspflicht bestehe", hatte das Bonner Unternehmen am Mittwochabend per Pflichtmitteilung an die Börse mitgeteilt. Kritiker werfen Firmenchef Frank Asbeck aber auch vor, in der Krise zu spät die Kosten gedrückt zu haben.Solarworld beschäftigt insgesamt knapp 3300 Menschen - davon rund 2600 in Deutschland in der Bonner Zentrale, in Arnstadt (Thüringen) und in Freiberg (Sachsen). Die Mitarbeiter zeigten sich überrascht und schockiert von der Nachricht. Die Betriebsratschefin Anke Martin-Heede am größten Standort Freiberg sagte, sie habe von der Entscheidung am Mittwochabend im Auto erfahren. Solarworld macht für das Scheitern Dumping-Angebote aus China verantwortlich, die den Marktpreis weltweit in den Keller gedrückt hätten.