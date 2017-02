Düsseldorf. Gute Geschäfte mit Waschmitteln haben beim Konsumgüterkonzern Henkel im vergangenen Jahr das Wachstum angekurbelt. Auch die jüngsten Zukäufe zahlten sich aus. Für 2016 wies der Hersteller von Persil, Loctite und Schwarzkopf am Donnerstag Bestmarken bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis aus. Die Aktionäre sollen deshalb eine um gut 10 Prozent höhere Dividende von 1,62 Euro je Vorzugsaktie erhalten. Der Umsatz stieg 2016 um 3,5 Prozent auf den Rekordwert von 18,7 Milliarden Euro, wie der Konzern in Düsseldorf mitteilte. Gebremst wurde Henkel dabei von Wechselkurseffekten. Positiv wirkten sich hingegen Zukäufe aus - gleich fünfmal schlug der Konzern im vergangenen Jahr zu. Der größte Zukauf war der des amerikanischen Waschmittelherstellers Sun Products für 3,2 Milliarden Euro. Mit ihm ist Henkel nun bei Waschmitteln die Nummer zwei in den USA. Das stärkste Wachstum verzeichneten die Wasch- und Reinigungsmittel, gefolgt vom Klebstoffgeschäft. Beim Gewinn halfen dem Konzern Kosteneinsparungen. Der bereinigte operative Gewinn kletterte um 8,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Henkel 2,1 Milliarden Euro und damit 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr.