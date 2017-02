Nürnberg. Der Einstieg des US-Investor KKR beim Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK ist so gut wie perfekt. Der Investor konnte bis Freitag um Mitternacht mehr als 18,54 Prozent der GfK-Aktien in seinen Besitz bringen. Das teilte ein KKR-Sprecher am Samstag mit. Damit sei die Mindestannahmeschwelle für den Einstieg überschritten worden. Der GfK-Verein, über den rund 600 Firmen, Kammern und Einzelpersonen Anteile an der GfK halten, soll mit 56,46 Prozent Mehrheitsaktionär bleiben.

Erleichtert zeigte sich GfK-Vorstandssprecher Gerhard Hausruckinger: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktionäre das Angebot von KKR angenommen haben. Damit haben wir starke Partner an unserer Seite, um unsere Wachstumsstrategie konsequent und schnell umzusetzen." Der GfK-Verein sah sich gezwungen, wegen der wirtschaftlichen Probleme einen Investor ins Boot zu holen. Der Marktforscher leidet unter der Konkurrenz von Start-ups und Internet-Unternehmen, die zu "Dumpingpreisen" Verbraucherbefragungen anbieten. Im Sommer mussten der Aufsichtsrats- und Vorstandschef gehen.