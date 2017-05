Vor kurzem noch die gar nicht so schlechten Quartalszahlen, nun die Hiobsbotschaft. Siemens baut 2700 Stellen ab - sozialverträglich, wie es heißt. Dennoch: Die Nachricht ist für die Betroffenen erstmal ein Schock, gerade im Amberger Elektronikwerk. Die Kanzlerin, Ministerpräsident Horst Seehofer, der tschechische Premier Sobotka gaben sich die Klinke in die Hand, wurden von Joe Kaeser persönlich durch die Musterfabrik für Industrie 4.0 geführt. Kaeser ließ sich medienwirksam bei Selfie-Aufnahmen mit Mitarbeitern fotografieren. Derartiges dürfte sich dieser Tage in Amberg kaum wiederholen.

Nicht nur in Amberg, an vielen Standorten herrschen Enttäuschung und Angst bei den Beschäftigten. Nicht ohne Grund: Industrie 4.0 bringt den Unternehmen betriebswirtschaftlich zweifellos Vorteile. Allerdings reichen die Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung alleine offenbar nicht aus, wenn die Arbeiter in China oder Tschechien noch billiger arbeiten. Aufträge können in Sekundenbruchteilen digital dorthin verlagert werden - Menschen nicht.Der Stellenabbau in den digitalen Fabriken bei Siemens zeigt, dass es höchste Zeit ist, sich mit den Auswirkungen von Industrie 4.0 auf den Arbeitsmarkt zu beschäftigen - und mit den ungleichen Arbeitsbedingungen auf verschiedenen Teilen dieser Erde. Ganz offenbar gilt der Leitsatz "Geht es dem Unternehmen gut, geht es auch den Mitarbeitern gut" nicht uneingeschränkt. Siemens-Mitarbeiter erfahren das gerade leidvoll am eigenen Leib.alexander.raedle@oberpfalzmedien.de