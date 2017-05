Köln. Deutschlands Kliniken müssen umdenken. "Menschen mit Demenz sind keine Randerscheinung mehr im Krankenhaus", hieß es im 2014 veröffentlichten "Pflege-Thermometer" des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (dip) in Köln. Nach Schätzungen leidet schon heute fast jeder vierte Patient (23 Prozent) an einer Demenz. "Es gibt kaum Stationen, in denen im letzten Frühdienst keine Patienten mit einer Demenz betreut wurden."

Zu spät bemerkt

Deutliche Besserung

Doch das Umdenken kommt nur zögerlich in Gang: Bundesweit hätten nur wenig mehr als 20 von fast 2 000 Krankenhäusern eigene Stationen für demenzkranke Patienten, berichtete jetzt das "Deutsche Ärzteblatt" unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie von 2014; allerdings gebe es inzwischen weitere Einheiten, etwa in Anbindung an Innere Abteilungen. Dabei gebe es zahlreiche Hinweise, die die positiven Auswirkungen solcher Spezialstationen belegen. Die Lebensqualität der Patienten verbessert sich demnach, Verhaltensauffälligkeiten nehmen ab, Kranke müssen seltener fixiert oder mit Psychopharmaka ruhig gestellt werden.Fest steht: Die Zahl der Patienten mit Demenz in den Kliniken dürfte in der alternden Gesellschaft weiter zunehmen. Lag der Anteil der über 75 Jahre alten stationär behandelten Patienten im Jahr 2000 noch bei 18 Prozent, so waren es 2012 bereits 25 Prozent. Dabei ist die konkrete Zahl der betroffenen Patienten schwer zu ermitteln: Wenn Senioren wegen eines Bruchs oder einer Herzerkrankung auf einer Station aufgenommen werden, ist Demenz meist nur eine nicht erfasste Nebendiagnose. "Vielfach werden Demenzerkrankungen erst während des Klinikaufenthaltes bemerkt", analysiert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Das Personal sei dann häufig völlig unvorbereitet.Demenzkranke, die abrupt aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen werden, werden oft orientierungslos und entwickeln Ängste. Sie versuchen, die Klinik zu verlassen, können bei Diagnose, Behandlung, Körperpflege nicht mitwirken. Sie benötigen mehr Zeit, Zuwendung und Beaufsichtigung.Doch genau da hapert es: "Acht von zehn befragten Stationen geben an, dass die Versorgung von demenzkranken Menschen vor allem nachts unzureichend gesichert ist", sagt der Kölner Pflegewissenschaftler Michael Isfort. "Diese Mangelsituation führt nicht selten zu unnötiger Verabreichung von Schlafmedikamenten und häufig zu fragwürdigen Fesselungen von Patienten."Dabei gibt es wirksame Konzepte, um die Situation zu verbessern: Etwa die Einrichtung spezialisierter Stationen. Das Malteser Krankenhaus St. Hildegardis in Köln etwa hat seit 2009 eine solche "Special Care Unit" eingerichtet. Station Silvia hat acht Betten. Es gibt einen Tagesraum, der gemütlich wie ein Wohnzimmer eingerichtet ist. Die Zimmer liegen am Ende eines Ganges ohne Durchgangsverkehr. Ein Farb- und Beleuchtungskonzept bietet Orientierungshilfe. Die Patienten sollen sich zu Hause fühlen.Die Malteser setzen zudem auf ein Demenzscreening aller Patienten über 75 Jahre. Die Therapie findet möglichst im Stationsbereich statt. "Wenn Patienten mit einer Demenzerkrankung sonst wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, hat sich ihre Alltagsfähigkeit, Beweglichkeit und Wahrnehmung üblicherweise verschlechtert", sagt die Leiterin der Fachstelle Demenz der Malteser, Ursula Sottong.Doch durch die Behandlung auf der Spezialstation ergeben sich nach den vorläufigen Ergebnissen einer Studie sogar deutliche Verbesserungen im Allgemeinzustand.Es gehe den Patienten besser als vorher; sie hätten an Beweglichkeit und Alltagskompetenz gewonnen, schreibt der Chefarzt der Station, Jochen G. Hoffmann, im Ärzteblatt. Aggressives Verhalten sei deutlich seltener. Körpernahe Fixierungen seien unnötig.