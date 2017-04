Krones mit solidem Wachstum

Neutraubling. Krones ist gut in das Geschäftsjahr 2017 gestartet. Von Januar bis März legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 Prozent von 772 Millionen Euro auf 899,4 Millionen Euro zu. Das teilte Krones am Donnerstag in Neutraubling (Kreis Regensburg) mit. Die hohe Steigerung dürfe nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden, weil einige Projekte bereits im ersten Quartal abgeschlossen worden seien, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Auftragseingang verbesserte sich um 6,5 Prozent auf 875,5 Millionen Euro. Im ersten Quartal stieg das Ergebnis des Herstellers von Verpackungs- und Abfülltechnik, vor Steuern um 19,8 Prozent von 55,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 66 Millionen Euro.

Umsatz und Ergebnis sind von den vorzeitig abgeschlossenen Projekten beeinflusst worden. Der Vorstand bestätigte aber die Ziele für das Gesamtjahr. So erwartet das Unternehmen mit Hauptsitz in Neutraubling - ohne Akquisitionen - ein Umsatzplus von 4 Prozent.