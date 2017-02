Krefeld/München. "2016 war für Fressnapf ein geiles Jahr", freute sich am Donnerstag der Gründer der Tierfachmarktkette, Torsten Toeller. Kein Wunder, denn die schnell wachsende Kette gehört mit dem Online-Händler Zooplus zu einer kleinen Gruppe von Unternehmen, die dabei sind, den Zoofachhandel in Deutschland zu revolutionieren. Während der Gesamtmarkt für Tierfutter und -hygieneartikel laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) praktisch stagniert, sichern sie sich ein immer größeres Stück vom Kuchen - auf Kosten der übrigen Marktteilnehmer.

Verdrängungswettbewerb

Online-Bereich wächst

Das Grundproblem der Branche beschreibt der GfK-Experte Tore Heinlein: "Die Zahl der Tiere wächst kaum". 2016 war der Markt für Hundefutter, Katzenstreu und Meerschweinchen-Müsli laut der Marktforscher mengenmäßig sogar leicht rückläufig. Für den Handel bedeutet das einen Verdrängungswettbewerb. Verlierer sind der GfK zufolge vor allem kleine Fachhändler, aber auch Baumärkte und Discounter. Besser schneiden im Kampf um die Gunst der Tierhalter bislang die klassischen Supermärkte ab, aber auch Selbstbedienungs-Warenhäuser und Drogeriemärkte mit ihrem Angebot an Tierfutter. Doch die größten Gewinner sind Fressnapf, Zooplus und Co..Beispiel Fressnapf: Der erste Markt der Heimtierbedarf-Kette öffnete vor 27 Jahren in Krefeld. Heute gibt es bereits 1378 Läden in 11 Ländern, 879 davon in Deutschland. Und in den nächsten fünf Jahren sollen mehr als 800 weitere hinzukommen. Allein 2016 steigert Fressnapf seinen Umsatz um fast acht Prozent. Dabei profitiert der Marktführer nicht nur von seinen großen Absatzmengen, die ihm günstige Einkaufskonditionen sichern, sondern auch vom Erfolg seiner Eigenmarken, die rund 45 Prozent des Umsatzes ausmachen.Auch sein lange vernachlässigtes und noch kleines Online-Standbein baut das Unternehmen zügig aus. In wichtigen Auslandsmärkten will Fressnapf in den nächsten drei Jahren Online-Shops starten. Das ist allerdings auch nötig. Denn Fressnapf ist zwar beim Tierbedarf die Nummer eins im Handel in Deutschland und Europa. Im zukunftsträchtigen Online-Geschäft hat jedoch der Münchener Konkurrent Zooplus die Nase vorn. Im vergangenen Jahr steigerte der reine Onlinehändler seine Umsätze europaweit um 28 Prozent auf 908 Millionen Euro. Damit war das Zooplus-Online-Geschäft gut 15 mal so groß wie das von Fressnapf. Allerdings fällt der Gewinn bei Zooplus unter dem Strich eher bescheiden aus. Die Wachstumspläne der beiden großen Firmen sind eine schlechte Nachricht für die klassischen Zoohändler. Zooplus-Chef Cornelius Patt betonte erst vor wenigen Tagen: "Immer mehr Kunden erkennen die Vorteile des Onlinehandels, eine Sättigung ist nicht abzusehen."Und Fressnapf-Eigentümer Toeller bastelt ununterbrochen an neuen Ideen, um Hundehalter und Katzenbesitzer enger an sein Unternehmen zu binden. Derzeit laufen erste Tests, das Angebot in den Fressnapf-Märkte mit angegliederten Hunde-Saloons und Tierarztpraxen abzurunden. Sein Ziel sei der "Wettbewerbsvorteil von morgen", sagt Toeller.