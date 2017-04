Seit zwei Jahren versucht McDonald's-Chef Steve Easterbrook, die weltgrößte Schnellrestaurantkette zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Kein einfacher Job. Jetzt sollen es frisches Hackfleisch, "Big Mac" im XL-Format sowie Bringdienst und Bestell-Apps richten.

Oak Brook. Vor rund zwei Jahren trat Steve Easterbrook als neuer McDonald's-Chef mit einem großen Anti-Krisenpaket an, um den schwächelnden Burger-Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Seitdem hat sich viel getan: Easterbrook stellte das Menü neu auf, führte ganztägiges Frühstück für US-Kunden ein und bemühte sich mit dem Verzicht auf Antibiotika-Hühnerfleisch oder Öko-Experimenten mit Grünkohl und Spinat um ein gesünderes Image. Der Fastfood-Riese hat im Trend zu Bio-Essen und steigendem Gesundheitsbewusstsein bei vielen Kunden einen schweren Stand.Es gab durchaus Erfolge. Auf dem umkämpften US-Markt konnte McDonald's wieder deutlich an Boden gutmachen. Weltweit gab es im vergangenen Jahr sogar die besten Verkaufszahlen seit 2011. Obwohl der Aufwärtstrend zuletzt schon wieder nachließ, ist die Aktie seit Anfang des Jahres um zehn Prozent gestiegen und erreichte am Montag ein Rekordhoch. Anleger vertrauen auf neue Rezepte und Konzepte, mit denen Easterbrook die Konkurrenz auf Abstand halten will.Doch McDonald's steht nach wie vor unter hohem Druck. Managerin Lucy Brady beklagte im März beim Investorentag in Chicago den Verlust "Hunderter Millionen an Besuchen unserer Kernkundschaft" seit 2012. Vor den Finanzanalysten gab sie sich kämpferisch: "Wir müssen kein anderes McDonald's sein, aber ein besseres McDonald's".Eine Frischfleisch-Offensive soll US-Kunden zurückbringen. Ab Mitte 2018 wird McDonald's beim Quarter Pounder, dem US-Pendant zum Hamburger Royal, in den meisten Filialen keine tiefgekühlten Buletten, sondern frisches Hack verwenden. Damit soll das Image aufpoliert und dem Spott der Konkurrenz begegnet werden. So machte sich etwa Wendy's in seinen Werbespots häufig über die schockgefrosteten Fleischscheiben des Marktführers lustig. Neben Produktneuheiten hofft McDonald's auf technische Innovationen und neue Dienstleistungen. Selbstbedienungs-Säulen, Smartphone-Apps und Tisch-Service sollen die "Filiale der Zukunft" auszeichnen.Bis Ende 2017 verspricht der Konzern ein mobiles Order- und Bezahlsystem, das in 20 000 seiner weltweit rund 36 000 Restaurants funktioniert. Außerdem hat die Konzernführung Bringdienste als neues Spielfeld erspäht, auf dem man gerne mitmischen würde.