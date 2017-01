Blankenfelde-Mahlow. Nach der fünften Absage eines Eröffnungstermins für den neuen Hauptstadtflughafen BER sind die Folgen für den Zeitplan und die Kosten des Projekts noch offen. Die Flughafen-Eigentümer Bund, Berlin und Brandenburg forderten am Montag von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld Klarheit darüber, wie die Arbeiten abgeschlossen werden können. Bis Mitte März sollen auch die finanziellen Folgen klar sein. Das teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Gesellschafterversammlung in Berlin mit. Unterdessen wächst der Unmut über die neue Verzögerung. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, betonte: "Dass dieses keine für Berlin oder Deutschland besonders schöne Situation ist, mit der wir große Werbung für uns machen, ist glaube ich jedem klar." Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem "klaren Rückschlag für das Projekt".

Der Flughafen kann wegen Problemen mit der elektronischen Steuerung Hunderter Türen und möglicherweise notwendiger Umbauten der Sprinkleranlage 2017 nicht mehr in Betrieb gehen. Das hatte Müller am Samstag bekanntgegeben. Dass es Probleme mit den Türen gibt, hatte Mühlenfeld dem Aufsichtsrat wenige Tage vor seiner Sitzung am 2. Dezember 2016 mitgeteilt. Mühlenfeld hob bei einer Sitzung des Flughafen-Sonderausschusses des Brandenburger Landtags in Blankenfelde-Mahlow hervor, die Probleme hätten noch gelöst werden können. "Von den notwendigen 200 Mitarbeitern war in der Zeit nach den Feiertagen aber weniger als die Hälfte da." Daher habe der Zeitplan nicht gehalten werden können. Fertigverkabelte Türen seien teilweise zudem bei Bauarbeiten von Handwerkern beschädigt worden.