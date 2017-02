Das alte G36 soll weg, ein neues Standardgewehr der Bundeswehr muss her. Das Bundesverteidigungsministerium bereitet die Ausschreibung vor. Und die Waffenhersteller bringen sich schon in Stellung.

Konflikt vor Gericht

Auch Sig Sauer bietet mit

Oberndorf. Die Firmen Sig Sauer sowie Rheinmetall in Zusammenarbeit mit Steyr Mannlicher bekundeten unlängst Interesse am Großauftrag des Verteidigungsministeriums. Nun hat sich auch der bisherige Platzhirsch und G36-Lieferant Heckler & Koch zu Wort gemeldet. "Natürlich werden wir uns an der Ausschreibung beteiligen. Sturmgewehre sind unser Kerngeschäft", sagt Firmenchef Norbert Scheuch. Heckler & Koch und das Verteidigungsministerium? War da nicht etwas?Die Behörde und Ressortchefin Ursula von der Leyen (CDU) hatten der Firma Präzisionsmängel beim G36 bei Dauerfeuer und Hitze vorgeworfen und Schadenersatz gefordert. Doch vor dem Koblenzer Landgericht erlitt von der Leyen 2016 eine Niederlage: Die Richter urteilten, gemessen an den vertraglichen Anforderungen habe die Waffe keine Mängel. Doch die Ministerin hielt an ihrer Entscheidung fest: 167 000 G36-Gewehre sollen am Ende des Jahrzehnts ausgemustert werden. Das Ministerium bereitet eine Ausschreibung für neue Gewehre vor - sie soll im ersten Halbjahr 2017 starten.Zunächst überrascht es nicht, dass die schwäbische Waffenschmiede ihren Finger hebt. "Damit war zu rechnen - Heckler & Koch ist Hauslieferant der Bundeswehr", erklärt Wolf-Christian Paes vom Internationales Konversionszentrum Bonn. "Wir wollen den Auftrag unbedingt, für uns ist das auch strategisch wichtig", sagt Firmenchef Scheuch. Seine Firma ist hoch verschuldet, schrieb zuletzt aber bessere Zahlen.Hat Heckler & Koch wegen der Auseinandersetzung mit dem Ministerium schlechte Karten im Rennen um den Großauftrag? "Das wird ein objektives Vergabeverfahren sein", sagt Firmenchef Scheuch. "Das Beschaffungswesen der Bundeswehr ist groß, vielfältig und professionell organisiert - Nachteile durch persönliche Meinungen Einzelner drohen da nicht." Juristen stimmen zu. "Das ist kein Zweckoptimismus von Heckler & Koch", sagt der Vergaberechtler Jan Byok von der Kanzlei Bird & Bird. Es werde "nicht den Hauch einer Benachteiligung" geben. Wäre dies doch der Fall, wäre die Vergabe anfechtbar - das wolle die Regierung vermeiden. Bei einer europaweiten Ausschreibung hätten alle Teilnehmer gleiche Chancen, sagt Byok.Waffenexperte Paes sieht es ähnlich: Aus der Bundeswehr habe er gehört, dass man durchaus Verständnis für H&K gehabt habe - die Firma habe geliefert, was bestellt worden sei. Hätte man Gewehre haben wollen, die auch bei Dauerfeuer hoch präzise sind, hätte man mehr zahlen müssen, sagt Paes.Sig Sauer will ebenfalls den Großauftrag. Aber die schleswig-holsteinische Tochterfirma eines US-Konzerns hat nur 120 Mitarbeiter, H&K hingegen 850. Unternehmen müssten eine Mindestgröße nachweisen, die aber je nach Ausschreibung unterschiedlich sei, sagt Byok. Man könnte den Auftrag auf jeden Fall stemmen, beteuert ein Sig-Sauer-Sprecher. "Einmal, weil wir schon gegenwärtig die Produktionskapazitäten erweitert haben, zum anderen weil die Abwicklung eines solchen Auftrages ja über einen längeren Zeitraum erfolgt."Wie das Rennen endet, ist unklar. Fest steht für Byok aber: Der Auftrag werde die Aufmerksamkeit der ganzen Kleinwaffenbranche auf sich ziehen, neben Colt und SN dürften auch die italienische Waffenschmiede Beretta und die tschechische Firma CSA ihren Hut in den Ring werfen.