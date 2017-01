Am neuen Hauptstadtflughafen tauchen immer wieder unerwartete Schwierigkeiten auf. Aus dem Start 2017 wird nichts, ein neuer Termin steht noch aus. Denn der Aufsichtsrat kann noch nicht tagen.

Berlin. Am neuen Hauptstadtflughafen drohen nach dpa-Informationen weitere Verzögerungen. Grund sind Probleme mit der Ansteuerung Hunderter Türen. Schwierigkeiten gebe es auch mit der Sprinkleranlage. Damit dürfte der Zeitplan für eine Eröffnung des Flughafens in diesem Jahr hinfällig sein. Denn dafür müssten die Bauarbeiten nach früheren Angaben von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld in diesem Monat abgeschlossen werden.Im Hauptterminal müssen zahlreiche Türen neu verkabelt werden. Denn wenn sie im Brandfall nicht ordnungsgemäß schließen, ist eine planmäßige Entrauchung nicht möglich. Zudem gibt es möglicherweise noch Umbaubedarf an der Sprinkleranlage. Müssen dort Rohre ausgetauscht, bedeutet das langwierige Arbeiten in den Deckenhohlräumen.Mühlenfeld hatte schon Anfang Januar in seinem monatlichen Fortschrittsbarometer mitgeteilt, dass es Ende 2016 auf der Baustelle kaum noch voranging. Schon im Dezember war nach dpa-Informationen klar geworden, dass die geplante Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens 2017 nicht mehr zu schaffen ist. Offiziell hält der Flughafen aber noch an dem Zeitplan für die Eröffnung 2017 fest. Zum Jahreswechsel hatte das Unternehmen angekündigt, sich noch im Januar dazu zu äußern.Unterdessen verzögert sich auch der Umbau im Aufsichtsrat. Eine für Montag geplante Sondersitzung wurde um 14 Tage verschoben, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder. Dies geschehe auf Bitten der Arbeitnehmervertreter - was Verdi-Vertreter Holger Rößler bestätigte. Die Mitarbeiter der Flughafengesellschaft wählen erst am Donnerstag ihre Vertreter für das Gremium. Da bleibe zu wenig Zeit zur Einarbeitung. Die Zahl der Arbeitnehmervertreter soll wegen der wachsender Beschäftigtenzahl von fünf auf zehn steigen.