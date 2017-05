Duisburg. Rund 7500 Stahlkocher haben am Mittwoch in Duisburg gegen drohende Einschnitte beim Stahlkonzern Thyssenkrupp demonstriert. Sie befürchten neben einem angekündigten massiven Sparprogramm auch eine mögliche Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata. Der frühere IG-Metall-Chef Detlef Wetzel forderte einen Stopp der laufenden Fusionsgespräche. Wetzel ist Mitglied im Aufsichtsrat der Thyssenkrupp-Stahlsparte.

Durch das bereits vorgelegte Einsparprogramm seien zusätzlich bis zu 4000 Stahl-Arbeitsplätze an allen Standorten in dem Konzern bedroht, meinte Wetzel. "Ein Abbau von 4000 Stellen ist nicht Teil der Planung", erklärte dagegen ein Konzern-Sprecher. Der Betriebsrat kündigte Widerstand gegen die Pläne an. Thyssenkrupp hatte angekündigt, in den kommenden drei Jahren in der europäischen Stahlsparte rund 500 Millionen Euro einsparen zu wollen.