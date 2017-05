Dublin. Trotz Preisschlacht zwischen den Fluggesellschaften kommt der Billigflieger Ryanair nicht vom Wachstumskurs ab. Unternehmenschef Michael O'Leary erwartet für das Geschäftsjahr 2017/18 mehr Fluggäste und mehr Gewinn. Dabei geht der Wettbewerb um günstige Preise an der irischen Airline nicht spurlos vorbei: Der durchschnittliche Ticketpreis bei Ryanair fiel im vergangenen Geschäftsjahr um 13 Prozent auf 41 Euro. Während die Zahl der Fluggäste um 13 Prozent auf 120 Millionen stieg, legte der Umsatz deswegen nur um zwei Prozent auf 6,6 Milliarden Euro zu. Für die zwölf Monate bis Ende März stand bei Ryanair unter dem Strich ein Gewinn von gut 1,3 Milliarden Euro. Das sind zwar fast 16 Prozent weniger als im Vorjahr, als der Verkauf der Beteiligung an der Fluglinie Aer Lingus das Ergebnis nach oben getrieben hatte. Ohne diesen Effekt wäre der Gewinn aber um sechs Prozent gestiegen.

Die Fluggesellschaft verlagert ihr Geschäft verstärkt auf den europäischen Kontinent. Grund dafür ist die Unsicherheit rund um den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. "Ein harter Brexit könnte eine schwere Unterbrechung für Flüge zwischen Großbritannien und der EU für einige Monate nach März 2019 auslösen", sagte O'Leary. Daher will er Wachstumsmöglichkeiten in anderen Ländern Europas nutzen. Im Auge hat er dabei vor allem Italien, Deutschland, Polen und Rumänien. Ryanair löst sich schrittweise auch von seinem Konzept reiner Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Noch im Laufe dieses Jahres sollen Ryanair-Kunden Langstreckenflüge der spanischen Fluglinie Air Europa wahrnehmen können. Gespräche mit anderen Airlines laufen. Zudem bietet Ryanair in Rom erstmals eigene Umsteigeverbindungen zu verschiedenen Zielen an.