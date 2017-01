Boni für Banker sind umstritten. Reizen sie nicht zu riskanten Geschäften? Seit der Finanzkrise hat sich einiges verändert. Doch der Wettbewerb um die besten Köpfe in der Branche wird auch mit Hilfe von Prämien geführt.

Bonus-Schranke

Preis für Fehlverhalten

Frankfurt/New York. Wofür Boni gut sind, hat John Cryan nach eigenem Bekunden noch nie verstanden. "Ich würde nicht einen Tag härter arbeiten, nur weil ich einen Bonus bekomme", sagte der Deutsche-Bank-Chef kurz nach seinem Amtsantritt im Juli 2015. Ohnehin finde er, "dass die Leute in Banken zu viel Geld bekommen", urteilte der Brite. "Viele in der Branche meinen immer noch, sie sollten wie Unternehmer bezahlt werden."Fette Boni für Investmentbanker in London und New York waren jahrelang an der Tagesordnung. Die Kapitalmarkt-Jongleure galten als Gelddrucker der Finanzbranche, Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein sah sie gar "Gottes Werk" verrichten - und die Banker profitierten selbst üppig von ihren oft riskanten Geschäften. Legendär ist der Fall eines später gefeuerten Zinsspekulanten der Deutschen Bank, der für das Jahr 2008 etwa 80 Millionen Euro Bonusansprüche angehäuft haben soll.Die Zeiten haben sich geändert. Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008/2009 zog Brüssel eine Bonus-Schranke ein, um Exzessen einen Riegel vorzuschieben. Seit 2014 dürfen Banker in der Europäischen Union nicht mehr Bonus erhalten als Festgehalt. Nur wenn die Aktionäre zustimmen, darf der Bonus maximal das Doppelte des Grundgehalts betragen.Das größte deutsche Geldhaus tritt bei den Boni für 2016 nun hart auf die Bremse: Nach 2,4 Milliarden Euro 2015 dürfte der Bonuspool um mindestens die Hälfte schrumpfen. Spitzenbanker ab der mittleren Führungsebene bekommen keine individuellen Boni. Auch der Vorstand verzichtet erneut auf eine variable Vergütung. Cryan verlangt auch von seinen Führungskräften Opfer für die Milliardenlasten aus dubiosen Geschäften der Vergangenheit.Die Politik wird den Trend mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. "Wir haben bei Banken gesehen, dass Scheingewinne über Vergütungen privatisiert wurden, Risiken und spätere Verluste aber sozialisiert wurden", schreibt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Es sei daher richtig, dass Boni in der Finanzbranche zum Großteil nicht mehr sofort ausgezahlt werden dürfen, sondern über mehrere Jahre gestreckt werden müssen. Die SPD-Forderung nach einer stärkeren Begrenzung von Bonuszahlungen für Manager lehnte Schäuble jedoch ab.Denn eine weitere Verschärfung der Boni-Regeln ist bei der Finanzaufsicht Bafin bereits in Vorbereitung: Mit der Neufassung der Institutsvergütungsverordnung sollen auch ausgezahlte Boni zurückgefordert werden können. "Gerade im Bankenbereich ist diese massive Verschärfung der Boni-Vorschriften folgerichtig", sagt Schäuble. "Bei der Aufarbeitung der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass die Feststellung eines möglichen Fehlverhaltens Jahre in Anspruch nehmen kann."Cryan lässt keinen Zweifel daran, wer für den Preis verantwortlich ist, den das Geldhaus heute zahlen muss - etwa im jüngsten Milliardenvergleich mit der US-Justiz wegen dubioser Hypothekengeschäfte. "Das Verhalten in den Jahren 2005 bis 2007 entspricht nicht unseren Standards und ist nicht akzeptabel", betonte er.