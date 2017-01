Fürth. Der Bobby-Car-Hersteller Simba Dickie will nach einer knapp dreijährigen Umbauphase wieder Vollgas geben. Der Fürther Spielwarenkonzern hoffe für die nächsten fünf Jahre auf kräftige Umsatzsteigerungen, sagte Firmeninhaber Michael Sieber (60) am Donnerstagabend am Firmensitz Fürth. "Wir werden angreifen und dabei das eine oder andere Tor machen." Firmenzukäufe schloss er dabei nicht gänzlich aus. Derzeit stehe aber eine Übernahme nicht an.

Wegen des Umbaus musste sich das Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren mit bescheidenen Umsatzzuwächsen zufrieden geben. Von einigen Managern habe man sich getrennt, einige Auslandbeteiligungen zu 100 Prozent unter das Konzerndach geholt oder zusammengeführt. Diese Phase sei nun abgeschlossen. Im abgelaufenen Jahre habe die Simba-Dickie-Group ihren Umsatz um vier Prozent auf 640 Millionen Euro steigern können, erläuterte Finanzchef Manfred Duschl. Konkrete Gewinnzahlen nennt das Familienunternehmen nicht. Der wichtigste Markt für das Spielwarensortiment, darunter das Rutschauto Bobby-Car und Schuco-Blechspielzeug, bleibe Europa. Hier erwirtschafte das Familienunternehmen rund 80 Prozent seines Umsatzes, erläuterte Sieber. Die Simba-Dickie-Group beschäftigte zuletzt weltweit mehr als 3000 Beschäftigte, 716 davon in Deutschland.Der Modellbahnhersteller Märklin kommt hingegen beim Umsatz nur langsam voran. Für das Geschäftsjahr 2016/2017, das am 31. März endet, rechnet Firmenchef Florian Sieber mit einem Umsatz von 97 Millionen Euro. Das teilte er in Fürth mit. Das wären lediglich eine Million mehr als im Jahr davor. Nach der Märklin-Übernahme hatte er noch das Ziel eines jährlichen Umsatzwachstums von rund fünf Millionen Euro ausgegeben. Das Unternehmen sei aber profitabel, sagte Sieber. Zur Höhe des Gewinns äußerte er sich aber nicht. Der Modellbahnersteller gehört seit 2013 einer von ihm und seinem Vater, dem Simba-Dickie-Inhaber, Michael Sieber, gegründeten Familien-GmbH.