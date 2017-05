Wolfsburg/Braunschweig. Gegen Topmanager von Volkswagen laufen Ermittlungen wegen möglicher Untreue bei Zahlungen an Betriebsräte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigte am Freitag das Verfahren, wollte aber zum genauen Kreis der Beschuldigten keine Angaben machen. Nach Medienberichten soll es eine Anzeige gegeben haben. Aus dem VW-Aufsichtsrat hieß es, das Verfahren richte sich auch gegen Vorstände. Inhaltlich soll es unter anderem um mutmaßlich zu hohe Bezüge für Betriebsratschef Bernd Osterloh gehen. Dieser ist jedoch nicht Ziel der Ermittlungen. Er übernehme "seit vielen Jahren in herausragender Weise Verantwortung für die Belegschaften des Volkswagen-Konzerns", erklärte der Aufsichtsrat. Ein Konzernsprecher berichtete, Experten von außen hätten festgestellt, die Eingruppierung Osterlohs habe den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes entsprochen. Osterloh sieht sich selbst nicht unter Druck. "Gegen mich wird nicht ermittelt." Volkswagen habe "klare interne Regelungen", die auch bei ihm angewandt worden seien. Sein Grundgehalt liege derzeit bei etwa 200 000 Euro pro Jahr. Hinzu kämen vom Geschäftserfolg abhängige Boni. Osterloh gehört als Chef der Mitarbeitervertretung zu den mächtigsten Akteuren in Europas größtem Autokonzern. Bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft laufen derzeit noch etliche andere Verfahren, allerdings um die Entstehung und die Folgen des Diesel-Skandals. (Seite 17)