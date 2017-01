Schwandorf. Durch das Zusammenlegen von Entwicklung, Anwendungstechnik sowie Werks- und Verfahrensentwicklung bündelt Nabaltec die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort Schwandorf. Ziel sei es, sämtliche Entwicklungstätigkeiten in der Verfahrenstechnik und Produktentwicklung so nah wie möglich an den Kundenanforderungen und an den Anwendungsgebieten auszurichten, teilte das Spezialchemie-Unternehmen am Freitag mit.

Seit 2005 betreibt Nabaltec in Kelheim eine Technikumsanlage für die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. Aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen vor Ort solle die dortige Pilotanlage ab dem zweiten Halbjahr 2017 vollständig an den Standort Schwandorf verlagert werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Zukünftig "werden dann insgesamt 31 Mitarbeiter, davon 22 im Bereich Entwicklung und Anwendungstechnik und neun im Bereich Werks- und Verfahrensentwicklung, in Schwandorf tätig sein".